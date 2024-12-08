الأحد 08 ديسمبر 2024
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تحصين 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية (صور)

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين أكثر من 173ألف رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر

وأوضح أنه منذ انطلاق حملة تحصين الماشية  يوم السبت الموافق 16من شهر نوفمبر الماضي بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة أكثر من 173ألف رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

توفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية

وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض وحرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور  الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالمرض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها 

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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