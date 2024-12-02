الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

الطب البيطري ومركز التنمية البشرية يُطلقان فاعليات جديدة بمحافظة دمياط

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

أعلنت مديرية الطب البيطري أنه تم  تحصين ١٦٧٠٥ طائر بالمجان ضد مرض انفلونزا الطيور  بالاضافه لتحصين ١٣٠٠٠ رأس خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية. بالاضافة لاعدام ذبيحه كامله بمجزر فارسكور مصابه بالسل العام البقري وضبط ١٢٤ كجم من الأغذية الفاسدة ذات الأصل الحيوانى.

كما تم علاج وجراحة وسونار لعدد ٧٠ حيوان أليف، وتحصين عدد ١٤ كلب وقطه ضد  مرض السعار، وفى إطار مبادرة التحسين الوراثي ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي للسلالات عاليه الإنتاجية لسد الفجوة الغذائية تم تلقيح عدد ٤٠١ رأس ماشية. 

وذلك بمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"،تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

 

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية
المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" بدمياط

قافلة علاجية مجانية بعزبة البرج

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية الطب البيطري ٢ قافلة علاجية مجانية بعزبة البرج  و تفتيش السرو  تم خلالها علاج ٨٠٦٨ حاله بالمجان بكافة التخصصات كما شملت فحص وتشخيص الحمل باستخدام أجهزة السونار.وفحص ٩٢ رأس للأمراض المشتركة ( الدرن  والبروسيلا ) وتحصين عدد ٢٨ رأس بS19 وعدد ٢٧ اغنام وماعز Rev1.

 كما تم عقد  ٦ ندوات إرشادية ضد مرض السعار والتوكسوبلازما بمدارس المحافظة لعدد ٢٤٠ طالب وندوات عن AMR ( مقاومة مضادات الميكروبات ) كما صاحب حملات التحصين ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بأهمية التحصين الدورى فى الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان.

علاج ٨٠٦٨ حاله بالمجان بكافة التخصصات
علاج ٨٠٦٨ حاله بالمجان بكافة التخصصات

 

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الحملة القومية للتحصين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي السكرتير العام المساعد بداية جديدة لبناء الإنسان بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية محافظ دمياط مرض أنفلونزا الطيور

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