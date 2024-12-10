تحصين 526 ألف ماشية ضد مرضى حمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤م

وقامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة بتحصين ( ٥٢٥ ألفل و٧٧٨) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢٦٦ ألفل و٩٩٩) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٥٨ ألفل و٧٧٩) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٥٩٣٦) رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من إنطلاق الحملة، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتم عقد (١٦٧٨) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

زيادة الوعى البيطرى للمواطنين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربيين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي

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