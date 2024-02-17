تشكيل لجنة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية بإدارة إسنا بالأقصر

تشكلت اليوم اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية برئاسة كل من الأطباء؛ الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور دندراوي منصور رئيس وحدة بندر إسنا البيطرية.

وذلك استمرارا لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، بشكل منتظم وتزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام ٢٠٢٤.

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وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة ونائب وزير الزراعة مصطفى الصياد واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

حيث قامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق اسنا للماشية لعمل تقصى وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدي تزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام ٢٠٢٤.

كما قامت اللجنة بتوعية مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، والتوعية بخطورة هذا المرض الوبائي وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية من المرض، والتى تاتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض.

ويناشد الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذة اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.

كما وجه مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر بتشديد الرقابة على أماكن تداول اللحوم ومنتجاتها وتكثيف حملات التفتيش، مؤكدا على أصحاب المحال بتنظيف الثلاجات والفصل بين المنتجات، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظا على سلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين.