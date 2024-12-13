3 حالات تتوقف فيها مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا للقانون

كشف قانون الضمان الاجتماعي عن عدة حالات تؤدي إلى وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 13 من القانون.

تنص المادة 13 على أن المساعدات تُوقف إذا رفض المستحق الانضمام إلى المعاهد أو المؤسسات المختصة بالتأهيل الاجتماعي والتدريب، أو رفض الانخراط في أي مجال من مجالات الإنتاج المحددة في المادة السابقة. كما تنص المادة على توقف المساعدات في حال تكرار الرفض ثلاث مرات دون وجود عذر مقبول، أو إذا ثبتت قدرة الشخص على الكسب بما يفوق ضعف قيمة المساعدة.

مساعدات الضمان الاجتماعي: آلية التوقف والمراجعة

تتضمن المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي الإشارة إلى تشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص بالنظر في أحقية المستفيدين في الحصول على المساعدات. حيث يتم تشكيل اللجان على مستوى المركز أو القسم، وتختص بالنظر في الحالات المستفيدة من المساعدات من خلال متابعة ميدانية للحالات وتقييم مدى استمرار استحقاقهم.

اللجان المسؤولة عن تقييم استحقاق المساعدات

يشمل تشكيل لجنة الضمان الاجتماعي برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية في المركز، وعضوية كل من:

رئيس قسم الضمان الاجتماعي

رئيس قسم الأسرة والطفولة

ممثل عن الإدارة الصحية والتعليمية في المركز

ممثل عن الجمعيات الأهلية في دائرة المركز

ممثل عن المجلس المحلي

ويتم إصدار قرارات اللجنة بناءً على أغلبية الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

إجراءات صرف مساعدات الضمان الاجتماعي

يتم صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية اعتبارًا من الشهر التالي للقرار الصادر عن اللجنة المختصة.

التظلم من قرارات اللجان

تضمنت التعديلات القانونية تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن اللجان المحلية. وتضم هذه اللجنة:

عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار

مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة

مدير إدارة الضمان الاجتماعي

ممثل وزارة الأسرة والسكان

ممثل عن مديرية الشؤون الصحية والتعليمية في المحافظة

أحد وكيلي المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية

وتتولى اللجنة النظر في التظلمات وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تأتي هذه الإجراءات في إطار قانون الضمان الاجتماعي لضمان التوزيع العادل للمساعدات وفقًا لحاجة المستفيدين وقدرتهم على الكسب، بالإضافة إلى آليات تقييم دقيقة تضمن استمرارية الدعم للفئات المستحقة.

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