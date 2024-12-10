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خارج الحدود

انتهاء عمليات البحث عن معتقلين في سجن صيدنايا والمعارضة تعلن مكافأة لمن يبلغ عن سجون سرية

سجن صيدنايا، فيتو
سجن صيدنايا، فيتو

سوريا، أعلن الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا.

وقال الدفاع المدني إن عمليات البحث انتهت دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

وأكد البيان الصادر عن الدفاع المدني أن فرقه "بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن وفي أقبيته وفي باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص كانوا بمرافقتها ولديهم دراية كاملة في السجن وتفاصيله، ولم تعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة".

ووفق البيان "شارك في عمليات البحث 5 فرق مختصة بينها فرق الكلاب البوليسية المدربة إضافة لفرق الدعم والإسعاف، وتتبعت الفرق جميع المداخل والمخارج وفتحات التهوية وأنابيب الصرف الصحي والمياه والأسلاك الكهرباء وكابلات كاميرات المراقبة دون أن تجد أي أقبية أو سراديب غير مكتشفة".

وناشد الدفاع المدني ذوي الضحايا أو المفقودين "بعدم الحفر في السجون أو المساس بها لأن ذلك يؤدي إلى تدمير أدلة فيزيائية قد تكون أساسية للكشف عن الحقائق ودعم جهود العدالة والمحاسبة، ونؤكد لهم أن فرقنا المختصة جاهزة للتعامل مع أي سجن يتوقعون وجود معتقلين في أماكن سرية فيه".

وطالب البيان "المؤسسات الدولية المختصة والسلطات المحلية بدعم جهود المجتمع المدني السوري للكشف عن مصير المفقودين من كل الأطراف".

ومن أصدرت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية ليل يوم الاثنين، بلاغا حول " السجون السرية" في البلاد.

وقالت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية في بلاغها:" نتعهد بتأمين كل من يبلغنا عن مواقع السجون السرية ونعلن عن مكافأة مجزية له".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية "العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم".

وأشارت إلى افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في مدينة حمص.

وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة على سجن صيدنايا ليل السبت بعد بدء دخولها إلى العاصمة السورية دمشق قبيل إعلان سقوط النظام بهروب رأسه، بشار الأسد، بساعات قليلة.

وأفرجت فصائل المعارضة عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على السجن.

ومنذ العام 2011، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون السورية، خصوصا بسبب التعذيب، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا إلى السجن منذ اندلاع الحرب في سوريا سنة 2011، وقد أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين.

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سوريا الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء سجن صيدنايا

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