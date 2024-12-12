الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3، انتحار فتاة جامعية بعد تعرضها للتهديد بنشر صورها على الإنترنت

ياسمينا العبد، فيتو
ياسمينا العبد، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه، قدم مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3 قضية فتاة جامعية تدعى ندى تمكث في سكن جامعي برفقة صديقتها مرام التي جسدت شخصيتها الفنانة الشابة ياسمينا العبد.

واكتشفت مرام اختفاء هاتفها المحمول الذي ينتمي إلى “ماركة” هواتف غالية الثمن وتبحث عنها في كل مكان بالغرفة لأنها تشك في زميلتها ندى، وتقرر مواجهتها لتكتشف أن ندى تعيش مأساة حيث إن ابن عمتها أوهمها أنه يحبها وقامت بإرسال صور فاضحة له ظنًّا منها أنه يحبها ولكنه يقرر تهديدها بهذه الصور وقام بإرسال هذه الصور أيضا لاثنين من أصدقاءه وطلب منها ٢٠٠ ألف جنيه وإما يقوم بنشر هذه الصور على الإنترنت.

تأتي والدة ندى إليها وتحصل منها على كل الذهب الموجود معها لبيعه وسداد المال للشخص الذي يهدد الابنة، وحاولت الابنة اللجوء لوالدها ولكنه أيد ما تفعله الأم، حاولت مرام إقناع ندى بأن تقوم بإبلاغ مباحث الإنترنت، وأخبرتها أنها ستجري مكالمة هاتفية مع صديقها ولكن ندى تدخل الحمام في لحظة إجراء مرام للمكالمة بعد تناولها شريط كامل من دواء الاكتئاب الذي تتناوله وتغلق عليها الباب ولا تنجح مرام وصديقاتها في إنقاذها، ولقد تلقى الجناة جزاؤهم بالسجن عدد سنوات يتناسب مع دور كل منهم في هذه الجريمة. 

أول حلقتين من مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول حلقتين من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC ومنصة Watch it وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه برنامج كاستينج عمرو سلامة قناة DMC مسلسل ساعته وتاريخه مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3

مواد متعلقة

عرض فيلم العنكبوت على منصة Watch it بدءًا من الغد

بعد طرح البرومو الرسمي، أمل بوشوشة تروج لمسلسل المخرج

من الحب والخطوبة إلى الانفصال الثاني، محطات في علاقة رنا سماحة وسامر أبو طالب

بعد غياب 5 سنوات، إيمي سمير غانم تعود للدراما بـ "عقبال عندكم" مع حسن الرداد

الأكثر قراءة

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان

منوعات

المزيد

أسد يثير الذعر بحفل زفاف في ليبيا

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

المزيد

خدمات

المزيد

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

المزيد
الجريدة الرسمية