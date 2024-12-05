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صحة العاشر تطلق قافلة بالمركز الطبى 28 ضمن مبادرة حياة كريمة

صحة العاشر: قافلة
صحة العاشر: قافلة طبية بالمركز الطبى 28 بمبادرة حياة كريمة

 أعلنت الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية عن انطلاق القافلة الطبية بالمركز الطبي ٢٨، وذلك على مدار اليوم وغدا. 

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وقالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير عام الشؤون الصحية بالعاشر من رمضان إن القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة. 

الكشف الطبى الدقيق على المواطنين 

 وأضافت أنه يتم الكشف الطبى الدقيق والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على أمراض النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضا أمراض الأطفال والفم والأسنان، وكذلك جميع أمراض الباطنة والأنف والحنجرة والأذن، بالإضافة إلى كافة أمراض العظام والجراحة العامة وأمراض القلب والأمراض الجلدية والتناسلية  والرمد وأمراض العيون وعملياتها.

 

تنفيذ كل خدمات الأشعة والتحاليل

 وأضافت مدير عام صحة العاشر أنه يتم  إجراء جميع خدمات الأشعة والتحاليل وكذلك الروماتيزم والمسالك البولية وتحويل الحالات التى تستدعى تشخيصها عمليات أو علاج متواصل إلى مستشفيات المديرية.

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وقالت إن مواعيد العمل بتلك القافلة  من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عصرًا.

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة ادارة العاشر من رمضان الشؤون الصحية محافظة الشرقية انطلاق القافلة الطبية الخميس والجمعة 6 من ديسمبر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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