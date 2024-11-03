الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر

الاقتصاد المصري،
الاقتصاد المصري، فيتو

كشف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، عن معنى رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، وعلاقته بالاقتصاد المصري، معتبرًا أنه يعكس تحسن في السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسنًا في الاقتصاد.

تصنيف فيتش عن التصنيف الائتماني لمصر


وقال هاني توفيق إن التصنيف الائتماني للاقتصاد لا يزال متدنيًا للغاية، ويسبقه 15 تصنيفًا أفضل، مطالبًا بعمل إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري.    
وأضاف معلقا على ما أعلنته وكالة فيتش من رفع التصنيف الائتماني لمصر: "بخصوص رفع التصنيف الائتمانى لمصر، فهو يعكس تحسن فى السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسنًا فى الإقتصاد."
وتابع: "وثانيًا هو مازال تصنيفًا متدنيًا للغاية يسبقه ١٥ تصنيفًا افضل. لانملك إلا الدعاء للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري".

 

 

فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل


الجدير بالذكر أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت ذلك إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

تصنيف فيتش للإئتمان المصري، فيتو
تصنيف فيتش للإئتمان المصري، فيتو


وذكرت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب في سوق الدين، بالإضافة إلى التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية.

التحسن الظاهري في بعض المؤشرات


يذكر أنه في مايو 2024 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية عند "B-"، وترتكز وجهة نظر فيتش على تحسن ملحوظ في مؤشرات التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب، ويرجع هذا التحسن لاتفاق مشروع رأس الحكمة.
وقال هاني توفيق عن تقييم فيتش آنذاك: "إن التحسن الظاهري في بعض المؤشرات لا يعكس بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا شاملًا"، مشيرًا إلى أن التحسن في مؤشرات السيولة ناتج بشكل أساسي عن دخول أموال ساخنة قصيرة الأجل، ترتبط بعمليات بيع بعض الأصول المصرية، وليس عن نمو اقتصادي حقيقي."

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر، فيتو
فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر، فيتو

كما حذر هاني توفيق من مخاطر هروب الأموال الساخنة، خاصة في ظل استمرار عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، ما قد يلحق ضررًا بالجنيه المصري، ويعطل مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف هاني توفيق أن "التحسن الطفيف في بعض المؤشرات قد لا يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، والتي تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد المصري."
 

بعد تقرير وكالة فيتش، خبير اقتصادي يكشف العائد من رفع تصنيف مصر الائتماني

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هانى توفيق الخبير الاقتصادي هاني توفيق وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر تقرير فيتش عن التصنيف الإئتماني لمصر التصنيف الائتماني لمصر

مواد متعلقة

بعد تقرير وكالة فيتش، خبير اقتصادي يكشف العائد من رفع تصنيف مصر الائتماني

للمرة الأولى منذ 2019، ماذا يعني رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر؟ خبراء يكشفون كواليس القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

بسبب العجز المالي، فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني

الأكثر قراءة

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تزامنًا مع اقتراب الانتخابات، تعرف على راتب الرئيس الأمريكي

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

ملوك المراوغات، حسين الشحات يتساوى مع ثنائي زد وسيراميكا

أخبار مصر، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة، مفاجأة بشأن أمطار الشتاء

منوعات

المزيد

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

البيانات والأوراق المطلوبة للتقديم فى حج القرعة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads