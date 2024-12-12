نيدفيد: جيل الأهلي الحالي أمامه فرصة تاريخية ونشكر الجمهور على دعمه الدائم

قال كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة كأس التحدي بطولة جديدة ‏يسعى الأهلي إلى التتويج بها وإضافتها إلى سجل إنجازاته على الصعيد العالمي، ومواصلة ‏مشواره في كأس القارات للأندية بالتأهل إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا. ‏

وأضاف لاعب الأهلي: «بعد الفوز على العين الإماراتي والتتويج بلقب كأس «آسيا- إفريقيا- المحيط ‏الهادئ»، أصبح أمامنا هدف جديد في البطولة وهو الفوز ببطولة كأس التحدي في المباراة ‏المقرر لها يوم السبت المقبل». ‏

وأوضح نيدفيد أن تركيز اللاعبين ينصب في المقام الأول على مباراة كأس التحدي، ‏وأن حلم الفوز باللقب والتأهل لمواجهة الريال مشروع، مع الاحتفاظ بكامل تركيز الفريق في ‏المباراة المقبلة أمام باتشوكا المكسيكي التي ستكون بوابة الصعود وتضيف إلى النادي والجيل الحالي ‏لقبًا جديدًا. ‏

وأشار اللاعب إلى خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع المباريات الكبيرة، واستيعاب كل لاعب ‏للمهام المكلف بها، مشددًا على أن مواجهة بحجم مباراة كأس التحدي لا يكون فيها الكلام ‏كثيرًا، فالكل يعرف مسئولياته ومهامه والدور الذي يقوم بتنفيذه داخل أرض الملعب. ‏

وأكد لاعب الأهلي أن الجيل الحالي أمامه فرصة تاريخية، من خلال مشاركته في بطولة ‏كأس القارات للأندية في نسختها الجديدة، لمواصلة تحقيق إنجاز شخصي لكل لاعب بعد ‏الفوز بأول لقب «كأس آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ»، ثم خوضه مباراة كأس التحدي التي تمنح ‏الفائز لقبًا جديدًا وتؤهله لخوض نهائي البطولة أمام ريال مدريد. ‏

وعن رسالته التي يوجهها للجماهير قال نيدفيد: «نشكر الجماهير على دعمهم الدائم ونقدر ‏حضورهم في مباراة كأس التحدي، ونأمل أن نحتفل جميعًا في ملعب المباراة بالفوز باللقب ‏والتأهل إلى نهائي البطولة».‏

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي أمس على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

موعد ومكان المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ومن المنتظر أن يقوم بالتعليق على المباراة في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

وحصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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