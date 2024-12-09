انتشال جثمان معيدة بالجامعة من ترعة الإبراهيمية في حادث ميكروباص أسيوط

تمكنت قوات الدفاع المدني والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط منذ قليل، من انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبد الحميد 24 عاما إحدى ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية، وذلك بعد مرور ما يقرب من 20 ساعة من وقت وقوع الحادث مساء أمس الأحد.

الجثة جرفها التيار على بعد كيلومترات من الحادث

وعثرت فرق الإنقاذ على جثمان الضحية على بعد كبير من مكان السقوط بعدما جرفها التيار لعدة كيلو مترات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة لحين تسليمها لذويها والتصريح بالدفن.

استئناف أعمال البحث عن مفقودين لحادث ميكروباص أسيوط

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى التابع لمحافظة أسيوط أعمالها في البحث عن باقي المفقودين في السيارة الميكروباص التي سقطت مساء أمس بالركاب في ترعة الإبراهيمية بمنطقة بحر يوسف، وذلك بعد مرور 20 ساعة من وقت الحادث وتم الدفع بـ 10 غواصين آخرين للمساعدة في مسح قاع الترعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط قررت إيقاف عمليات البحث بعد مواصلة العمل أمس لمدة ٥ ساعات في وقت متأخر دون العثور على أي من المفقودين بسبب سوء ظروف الطقس والظلام الشديد بينما استأنف الغواصين عملهم صباح اليوم الاثنين لمواصلة البحث في منطقة أبعد حتى وصلت لقرب مركز ديرمواس بمحافظة المنيا عن موقع الحادث نظرا لشدة تيار المياه في الترعة.

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب بترعة الإبراهيمية بموقف ديروط

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى انتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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