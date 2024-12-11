انتشال جثة ضحية جديدة لميكروباص سقط في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تمكنت قوات الدفاع المدني والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط منذ قليل من انتشال جثمان إحدى ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية لفتاة في العشرينات وذلك بعد مرور 4 أيام من وقت وقوع الحادث مساء الأحد الماضي وعلى بعد كبير من مكان السقوط بعدما جرفها التيار لمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتم التحفظ عليها لحين التصريح بالدفن.

البحث عن باقي مفقودين السيارة الميكروباص

وتواصل قوات الحماية المدينة والإنقاذ النهري التابع لمحافظة أسيوط أعمالها في البحث عن باقي مفقودين السيارة الميكروباص التي سقطت الأحد بالركاب في ترعة الإبراهيمية منطقة بحر يوسف وذلك بعد مرور 4 أيام من وقت الحادث وتم الدفع بـ20 غواصا آخرين و5 زوارق للمساعدة في مسح قاع الترعة واستخراج 3 ضحايا آخرين جاري البحث عنهم.

استئناف عمليات البحث عن ضحايا الميكروباص لليوم الرابع



وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط قررت إيقاف عمليات البحث بعد مواصلة العمل أمس طوال النهار وحتى وقت متأخر دون العثور على اي من المفقودين بسبب سوء الظروف والظلام الشديد بينما استأنفت القوات عمل الغواصين صباح اليوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي لمواصلة البحث في منطقة ابعد حتى وصلت لقرب مركز ديرمواس بمحافظة المنيا عن موقع الحادث نظرا لشدة تيار المياه في الترعة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكب تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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