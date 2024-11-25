جامعة أسيوط تخصص منحتين لدراسة الدكتوراه بالكليات العملية بالجامعة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن مجلس الجامعة وافق في جلسته المنعقدة برقم (٧٥٩)، بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤م؛ على تخصيص (منحتين)؛ لدراسة درجة الدكتوراة، للطلاب المتميزين في مرحلة الماجستير، بالكليات العملية بالجامعة؛ وذلك تشجيعًا، وتحفيزًا من إدارة الجامعة؛ لأبنائها الباحثين، وطلاب الدراسات العليا المتفوقين، والذين قاموا بنشر أبحاثهم في مجلات عالمية مُدرجة في قاعدة بيانات (Web of Science) ذات مُعامل تأثير وQ، وكذلك ممن حصلوا على جوائز علمية، على أن يتم التقديم؛ اعتبارًا من غد 26 من نوفمبر، وحتى ٥ من ديسمبر المُقبل.

ويأتي هذا القرار؛ في إطار حرص جامعة أسيوط؛ على توسيع قاعدة الباحثين المتميزين علميًا، وتعزيز سمعتها البحثية؛ ووجودها في المنصات، والدوريات البحثية؛ المحلية، والعالمية، وتحقيق معايير، ومؤشرات جودة التعليم العالي؛ وصولًا إلى منظومة بحث علمي شاملة، ومستدامة؛ تواكب تطورات العصر؛ وفقًا لمرجعية علمية سليمة.

منحتيّ التميز العلمي؛ لدراسة الدكتوراة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن منحتيّ التميز العلمي؛ لدراسة الدكتوراة تمّ طرحهما، وتخصيصهما سنويًا؛حيث توفر المنحة سداد الرسوم الدراسية للطالب؛ لمدة أربع سنوات على الأكثر؛ بهدف الاهتمام بالنشر العلمي العالمي، والتقدم في كافة التصنيفات الدولية، وهو ما يُعد استثمارًا؛ لما تتمتع به الجامعة من كفاءات بشرية متميزة، وخبرات أكاديمية، وبحثية عريقة في مختلف المجالات التعليمية، مؤكدًا: إن إدارة الجامعة تُولي أهمية للنهوض بقطاع الدراسات العليا، وتطوير برامجه، وربطها بالمجتمع المحلي، والعالمي؛ وهو الأمر الذي ينعكس على رفع المكانة العلمية للجامعة إلى مصاف الجامعات الرائدة، والجاذبة للدراسة؛ عربيًا، وعالميًا.

شروط المنحة المقدمة من جامعة أسيوط

ومن جانبه، أفاد الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن المُتقدم للمنحة يخضع لعدد من الشروط، أهمها أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير من إحدى الكليات العملية بالجامعة، وألا يكون مرّ على حصوله على درجة الماجستير أكثر من خمس سنوات عند التقدم للمنحة، فضلًا عن قيامه بنشر بحث واحد على الأقل من رسالة الماجستير في مجلة دولية مُدرجة في قاعدة بيانات الـ WOS، ولها مُعامل تأثير وQ، وغير مُدرجة في قاعدة بيانات Emerging Source Citation Index، هذا بالإضافة إلى تقديم المنحة للباحث الذي يحصل على أعلى الدرجات بين المُتقدمين، وبحد أدنى خمس درجات على الأقل؛ وفقًا للشروط المُقترحة لتحكيم المنحة.

كما تتضمن الشروط أن يتعهد الطالب بنشر بحث واحد على الأقل من رسالة الدكتوراة في مجلة دولية مُدرجة في قاعدة بيانات الـ WOS، ولها مُعامل تأثير وQ2، كما يتعهد الطالب بوضع الرقم الكودي للمنحة في صيغة شكر؛ لقطاع الدراسات العليا، بجامعة أسيوط؛ على كل الأبحاث المُستلّة من رسالة الدكتوراة، وكذلك في الرسالة نفسها.

ومن الجدير بالذكر؛ أنه يتم تقديم الأوراق المطلوبة، بالإدارة العامة، لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالدور الثالث، جناح (د)، وسوف يتم فحص أوراق المتقدمين من خلال لجنة؛ برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء من هيئة التدريس، بالجامعة.

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