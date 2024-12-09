محافظ أسيوط يتابع الأعمال النهائية لإحلال وتجديد موقف الغنايم

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها للانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة والاستفادة منها، وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز تابعت المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وخاصة محافظة أسيوط.

إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم

وتفقد رئيس المركز ونائبه ومدير إدارة المتابعة في وجود لجنة من إدارة المشروعات بالمحافظة، الأعمال النهائية لمشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم بأسيوط، والمنفذ على مساحة حوالي ١٤٠٠ متر بتكلفة 33 مليون جنيه حيث يجري نهو التشطيبات والأعمال النهائية للمحلات التجارية والوحدات الإدارية الملحقة بجانب الموقف والتي سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع فضلًا عن الإنتهاء من أعمال التوسعات الجديدة للموقع وتنظيم مداخله ومخارجه تمهيدًا لتشغيله وتعظيم الإستفادة منه بهدف مواجهة العشوائية وتنظيم حركة السيارات.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة الدورية وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها مشيرًا إلى أهمية مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لتشغيل الموفق وتحقيق أقصى استفادة منه خاصة وإنه جاء وفقًا لاحتياجات المواطنين.

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