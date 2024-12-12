بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

أصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق، حكمًا بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات على صاحب قاعة أعراس اندلع فيها حريق كارثي أودى بحياة 134 شخصًا في بلدة قراقوش بمحافظة نينوى.

الحكم بالسجن على صاحب قاعة أفراح بالعراق

وجاء في الوثيقة أن المدان، سمير سليمان كرومي رفو أسو، أدين بتهمة "التسبب بخطئه في إحداث حريق في قاعة الهيثم الكائنة في قضاء الحمدانية".

الحادث وقع في أواخر سبتمبر 2023، أثناء زفاف شهد إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار في العراق، ما أدى إلى اشتعال السقف المبني بمواد "سريعة الاشتعال"، وفق ما أوضحت السلطات. كما تضمنت القاعة مواد للزينة وستائر من مواد خطرة تُعرف بأنها قابلة للاشتعال بسهولة، وهو ما ساهم في انتشار الحريق بسرعة.

حريق قاعة أفراح بالعراق

وأكدت لجنة التحقيق الخاصة أن الألعاب النارية كانت السبب المباشر للحريق، مشيرةً إلى أن تلك المواد الخطرة المستخدمة في البناء كانت "ممنوعة".

وفي أعقاب الحريق، أعفت السلطات مسؤولين محليين من مناصبهم وفتحت تحقيقات بحق آخرين بتهم "الإهمال" و"عدم القيام بواجباتهم الوظيفية". كما تم توقيف 14 شخصًا على ذمة التحقيق، وأثبتت التحقيقات أن أربعة منهم، بينهم مالك القاعة، كانوا مسؤولين عن تركيب أجهزة الألعاب النارية المستخدمة خلال الحفل.

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