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خارج الحدود

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه تعليمات لأفرادها

الفصائل المسلحة في
الفصائل المسلحة في سوريا

قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "نهيب بجميع الثوار الالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه نداء لأفرادها 

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة".

وفي السياق ذاته أعربت "منصة القاهرة" للمعارضة السورية عن تأييدها لقرار تعيين محمد البشير رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد، حسبما أكد منسق المنصة عضو اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض العليا فراس الخالدي.

 "منصة القاهرة" للمعارضة السورية تؤيد تعيين محمد البشير 

وقال الخالدي في تصريح لوكالة "تاس": "علمًا بأن مدة صلاحيات الحكومة المؤقتة حوالي شهرين ونصف، أعتقد أن البشير، وإن كان ينتمي إلى فريق سياسي مختلف تمامًا عنا، لكنه فريق لعب دورًا (كبيرًا) في إزاحة بشار الأسد وضمان الأمن ووقف إراقة الدماء، يستحق هذا (التعيين) مثل أي سوري آخر في هذا الوضع الاستثنائي".

وشدد الخالدي على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يلتزم بـ"الفترة المحددة له"، وبعد انتهائها عليه أن "يقود سوريا إلى الاستقرار المنشود بمساعدة حكومة ودستور" يأخذان في الاعتبار رأي الشعب السوري "بعد أن يلتقط أنفاسه ويستوعب حقيقة رحيل بشار الأسد الذي لا رجعة فيه".

وأضاف: "من جهتنا لن ندخر جهدا في دعم التعددية السياسية وتحسين مهارات الكوادر السورية داخل سوريا وخارجها لتمكينها من تحمل المسؤولية في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين وتحقيق انتقال سياسي سلس سيعيد لسوريا روعتها وتألقها في أسرع وقت".

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