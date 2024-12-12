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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: أحداث سوريا حافز لتعزيز المقاومة

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة في سوريا حافز لتعزيز المقاومة لطرد أمريكا من المنطقة وتحرير القدس.

 الحرس الثوري الإيراني: العالم يمر بمنعطف تاريخي كبير لتشكيل هندسة جديدة

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "إن العالم يمر بمنعطف تاريخي كبير لتشكيل هندسة جديدة للقوة والنظام العالمي الجديد".

وفي السياق ذاته قال قائد  الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إنهم "كانوا على علم بحركة المسلحين في سوريا وأخبروا قيادتها السابقة"، مؤكدا أن غياب إرادة المقاومة أدى لما حدث.

سلامي: إيران كانت على علم بتحرك الجماعات المسلحة في سوريا 

وأضاف سلامي في تصريح اليوم الخميس: "كنا على معرفة بتحركات المسلحين والتكفيريين في سوريا خلال الأشهر الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "البعض يتوقع من حرس الثورة القتال في المعركة بدل الجيش السوري لكن هل من المنطق أن نقاتل في بلد آخر فيما يقف جيش ذلك البلد متفرجا؟".

وقال إن الحرس الثوري كان آخر من غادر جبهة المقاومة في سوريا.

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وذكر أن سوريا كانت "الدولة الوحيدة التي لم تقبل التطبيع مع العدو الصهيوني وملجأ لحركات المقاومة والتحرير".

ولفت إلى أن طرق دعم المقاومة لا تزال مفتوحة وليست محصورة بسوريا "وقد يتغير الوضع هناك تدريجيًّا".

وتابع أن "جبهة المقاومة مستقلة عن الجغرافيا الإيرانية وحزب الله ما زال فاعلًا ونشطًا وحيًّا".

وأكد قائد الحرس الثوري أن إيران "لم تفقد أذرعها الإقليمية وتتخذ قراراتها بناء على قدراتها الداخلية".

وأوضح أن قوة إيران "لم تتراجع ولو تراجعت لما كنا نفذنا عمليتي (الوعد الصادق 1و2)".

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إيران سوريا أمريكا الحرس الثوري القدس

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