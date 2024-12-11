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حوادث

القبض على 3 عاطلين متهمين بتمزيق جسد شاب بسكين وإصابة شقيقه وصديقه في الهرم

ضبط 3 متهمين، فيتو
ضبط 3 متهمين، فيتو

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة القبض على  ٣ عاطلين  متهمين بقتل شاب وطعن شقيقه بسلاح أبيض إثر مشاجرة دارت بينهم بسبب حادث تصادم دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع خط سير الجناة، تم القبض عليهم  وبمواجهتهم اعترفوا بالحادث وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الحادث، وجار إحالتهم للنيابة العامة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، إشارة من المستشفى العام بالهرم  يفيد باستقبال شاب به طعنات متفرقة في الجسد، وفارق حياته فور وصوله المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب  وأن شقيقه وصديقه أصيبا بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين  م3 عاطلين  بسبب حادث تصادم.

تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن الضحية  أثناء قيادته دراجة نارية في أحد شوارع الهرم، اصطدم بأحد المارة فنشبت بينهما مشادة كلامية، استعان الأخير باثنين آخرين، وسرعان ما تحولت إلى مشاجرة بينهما على إثرها سدد أحد المتهمين المجني عليه بطعنة نافذة في الجسد، بينما أصيب شقيقه وصديقه بإصابات متفرقة بالجسد، ولاذوا بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة وتم، اتخاذ لإجراءات القانونية.

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قوات البحث الجنائي الجيزة مشاجرة حادث تصادم للنيابة العامة

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