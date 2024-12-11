جنايات بنها تؤجل محاكمة سائق تروسيكل بتهمة قتل سيدة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة سائق تروسيكل متهم بسرقة سيدة وقتلها لجلسة دور شهر يناير المقبل لاستكمال المرافعة.

تأجيل محاكمة سائق تروسيكل متهم بقتل سيدة وسرقتها بالقليوبية

عقدت المحكمة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٧٠٠٦/ ٢٠٢٤ جنح مركز طوخ والمقيدة برقم ٣١٧٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، بأن المتهم سائق تروسيكل مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية لأنه في يوم ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٤، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية، قتل المجنى عليها عواطف رياض ابراهيم الوزيري عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن توجه اليها بمسكنها مستغلًا الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته وما أن ظفر بها حتى باعتها واشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

امر الاحالة لاتهام سائق تروسيكل متهم بقتل سيدة وسرقتها بالقليوبية

وأضاف أمر الإحالة بجنايات بنها بأن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به الا انه قد كاب اثر جريمته لسبب لا دخل الارادته فيه وهو أنه وحال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها مفر هاربا خشية ضبطة والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز وغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

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