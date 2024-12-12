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خارج الحدود

12 شهيدا و20 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات برفح

قصف إسرائيلي استهدف
قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات برفح، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، باستشهاد 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات غرب مدينة رفح.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "12 شهيدًا وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات غرب مدينة رفح".

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط منطقة الأكواخ على شارع الرشيد شمال غرب مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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