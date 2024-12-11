أخبار الرياضة اليوم، باتشوكا يتأهل لمواجهة الأهلي في الإنتركونتيننتال، الزمالك يفاضل بين 3 مدربين، المغرب والسعودية يستضيفان كأس العالم 2030 و2034

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم لرياضي في فيتو لعل أبرزها:

كأس الإنتركونتيننتال، حقق فريق باتشوكا المكسيكي فوزا كبيرا على نظيره بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد «974» في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد الشوط الأول سيطرة من فريق بوتافوجو البرازيلي على مجريات الأمور، وسط دفاع منظم من نادي باتشوكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تغيرت الأحوال وفرض فريق باتشوكا سيطرته على مجريات الأمور بشكل كامل ونجح في ترجمة تلك السيطرة بهدف مبكر عن طريق المغربي أسامة الإدريسي في الدقيقة 50، بعدما راوغ أكثر من لاعب بشكل رائع ليطلق تسديدة داخل الشباك، قبل أن ينجح في تعزيز تقدمه بهدف ثاني عن طريق نيلسون ديوسا بالدقيقة 66، ثم أكمل الثلاثية اللاعب سالمون روندون في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يتأهل فريق باتشوكا لمواجهة الأهلي على كأس التحدي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، فيما يودع فريق بوتافوجو منافسات البطولة من ربع النهائي.

لا حديث داخل جدران القلعة البيضاء إلا عن خليفة البرتغالي جوزيه جوميز الذي قرر الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ودفع الشرط الجزائي.

وتم طرح عدد من الأسماء على مجلس إدارة الزمالك لتولي القيادة الفنية للزمالك نعرض لأبرزها وهم كالتالي:

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة استقرت على التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي تدريب الزمالك على أن يقود الفترة المقبلة أحد أبناء النادي كخيار مؤقت.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك عرض عليها 3 أسماء حتى الآن ولكنها لم تستقر على التفاوض مع أحد منهم وهم:

الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر وسوريا السابق.

البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي ومنتخب نيجيريا السابق.

البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر وإيران السابق.

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن استضافة السعودية رسميا لكأس العالم 2034.

وكشف رئيس الفيفا عن الظرف الخاص بالبلد المستضيف للمونديال ليعلن عن منح السعودية شرف تنظيم البطولة.

تأكد بشكل رسمي إقامة بطولة ‎كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا بعد إعلان الأمر بشكل رسمي من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وجاء ذلك خلال اجتماع كونجرس الفيفا لإعلان الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 و2034.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تواجد حازم إمام ظهير الزمالك السابق، بجانب أحمد مجدي في القيادة الفنية للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بعد رحيل جوزيه جوميز.

فيما يتواجد عماد المندوه مدربا لحراس مرمى الزمالك، على أن يكون الجهاز الفني بصفة مؤقتة.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طريق دفع الشرط الجزائي.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، في أولى اجتماعاته الرسمية ما يأتي:

1- تكليف حسين عوض بالعمل مديرًا ماليًّا للاتحاد ومحمد زاهر نائبًا للمدير المالي.

2- كما تم تكليف الإدارات التنفيذية والمالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم والتسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.

3- كما تم تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها وجدواها.

4- كما وجهت الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

5- وقرر قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديرًا ماليًّا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

أصدر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بيانًا رسميًاّ يعلن خلاله الرحيل عن تدريب الأبيض.

وقال جوميز في بيان: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، قائمة اللاعبين لمواجهة رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي، التي تجمعهما مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وخلت قائمة نيس من مشاركة محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر، الذي يواصل الغياب، بعد استبعاده من مواجهة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي ضد لو هافر.

ويأتي نيس في المركز الـ35، ويقترب بشدة من توديع الدوري الأوروبي، حيث أن ذلك المركز هو قبل الأخير، وبرصيد نقطتين فقط.

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون، في العاشرة مساء غد الخميس، على ملعب جروباما ستاديوم، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتصدر عمر مرموش نجم منتخب مصر قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت للمباراة.

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، أمام فريق فولاد سيرجان بطل إيران بنتيجة (3-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

وكان الأهلي حقق الفوز أمس أمام برايا كلوب البرازيلي مستضيف البطولة بنتيجة (3-1).

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات يوم السبت المقبل أمام بطل إيطاليا كوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا.

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بدأ من الآن الاستعداد للنسخة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2029، رغم تبقي نحو 6 أشهر كاملة على ضربة البداية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتضن أمريكا منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام بمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم، بينها خماسي عربي مكون من العين الإماراتي والهلال السعودي من آسيا، مع الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي من أفريقيا.

ويخوض النادي الأهلي المباراة الافتتاحية المرتقبة يوم 15 يونيو المقبل، أمام إنتر ميامي الأمريكي ممثل البلد المضيف على ملعب هارد روك.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قد تستضيف منافسات البطولة للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويته من داخل الاتحاد الدولي للعبة.

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادى الزمالك والنادي المصري فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

اكتسح فريق البنك الأهلي نظيره سيراميكا، بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الاولي بافتتاحية بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل لفريق البنك الاهلي أسامة فيصل هدفين في الدقيقة 29 و76 وياو أنور هدفين في الدقيقة 52 و78 ومحمد هلال في 85

وتعرض إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا للطرد في الدقيقة 25 من المباراة.

فاز بتروجيت علي مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن أولى جولات مسابقة كأس الرابطة.

وسجل إسماعيل بامبا هدف الفوز لصالح بتروجيت في الدقيقة 61.

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