مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

لا حديث داخل جدران القلعة البيضاء إلا عن خليفة البرتغالي جوزيه جوميز الذي قرر الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ودفع الشرط الجزائي.

وتم طرح عدد من الاسماء على مجلس إدارة الزمالك لتولي القيادة الفنية للزمالك نعرض لأبرزها وهم كالتالي .

خليفة جوميز في الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة استقرت على التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي تدريب الزمالك على أن يقود الفترة المقبلة أحد أبناء النادي كخيار مؤقت.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك عرض عليها 3 أسماء حتى الآن ولكنها لم تستقر على التفاوض مع أحد منهم وهم:

الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر وسوريا السابق.

البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي ومنتخب نيجيريا السابق.

البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر وإيران السابق.

كيروش

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن 4 أسباب لرحيل البرتغالي جوزيه جوميز،عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جوميز مع الزمالك بعد نهاية رحلته في ميت عقبة.

أرقام جوميز مع الزمالك

بدأ جوميز رحلته في تدريب الفريق الاول لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2024 وانتهت يوم أمس 11 ديسمبر.

خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات حقق خلالها 27 فوزا وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباريات.

توج جوميز مع الزمالك ببطولتين قاريتين وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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