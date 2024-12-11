مفاجأة في البلد المستضيف لكأس العالم للأندية 2029

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بدأ من الآن الاستعداد للنسخة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2029، رغم تبقي نحو 6 أشهر كاملة على ضربة البداية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتضن أمريكا منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام بمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم، بينها خماسي عربي مكون من العين الإماراتي والهلال السعودي من آسيا، مع الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي من أفريقيا.

ويخوض النادي الأهلي المباراة الافتتاحية المرتقبة يوم 15 يونيو المقبل، أمام إنتر ميامي الأمريكي ممثل البلد المضيف على ملعب هارد روك.

كأس العالم للأندية 2029

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قد تستضيف منافسات البطولة للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويته من داخل الاتحاد الدولي للعبة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن فيفا عن صفقة بث مجانية عالمية بقيمة مليار دولار أمريكي مع منصة DAZN لنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025، ثم أجرى قرعة البطولة في حفل مبهر بمدينة ميامي.

وحال استضافت الولايات المتحدة نسخة 2029، فسوف تُضاف إلى سلسلة الأحداث الكروية الدولية غير المسبوقة التي تقام في أمريكا خلال سنوات قليلة، بعد كوبا أمريكا 2024 ومونديال الأندية 2025، وكأس العالم للمنتخبات الوطنية 2026، ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 وغيرها.

سر الاتجاه لاختيار أمريكا لاستضافة مونديال 2029 للأندية

وعن السر وراء اختيار أمريكا لاستضافة مونديال الأندية مرة أخرى في نسخة 2029، تقول المصادر: إن فيفا يرغب في الحفاظ على الرعاة الأمريكيين الذين حصل عليهم في بطولة 2025.

وأضافت: "فيفا يسعى أيضًا لإقامة حدث كروي ضخم في أمريكا بعد استضافة كأس العالم للرجال 2026".

وأشارت المصادر إلى سبب ثالث قائلة "تعد الولايات المتحدة سوقًا ذات أولوية بالنسبة للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى، والتي تختار أمريكا لقضاء فترة تحضيرية قبل انطلاقة كل موسم".

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