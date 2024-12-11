الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري

أحمد مجدي
أحمد مجدي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تواجد حازم إمام ظهير الزمالك السابق، بجانب أحمد مجدي في القيادة الفنية للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بعد رحيل جوزيه جوميز. 

فيما يتواجد عماد المندوه مدربا لحراس مرمى الزمالك، على أن يكون الجهاز الفني بصفة مؤقتة. 

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جوميز مع الزمالك بعد نهاية رحلته في ميت عقبة.

أرقام جوميز مع الزمالك 

بدأ جوميز رحلته في تدريب الفريق الاول لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2024 وانتهت يوم أمس 11 ديسمبر.

خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات حقق خلالها 27 فوزا وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباريات.

توج جوميز مع الزمالك ببطولتين قاريتين وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك جوميز جوزيه جوميز

مواد متعلقة

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي، مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك

ليس فقط الراتب الضخم، 4 أسباب دفعت جوميز للرحيل عن الزمالك

الحزن يسيطر على مران الزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل (صور)

بعد رحيل جوميز، انقسام في الزمالك بسبب أحمد مجدي

كنت ملهما وسأفتقدك، دونجا يودع جوميز برسالة مؤثرة

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز

أول تعليق من الزمالك على رحيل جوميز

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية"

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير وزوال الهموم

ما الفرق بين إخوة وإخوان؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية