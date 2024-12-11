اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، في أولى اجتماعاته الرسمية ما يأتي:

1- تكليف حسين عوض بالعمل مديرًا ماليًّا للاتحاد ومحمد زاهر نائبًا للمدير المالي.



2- كما تم تكليف الإدارات التنفيذية والمالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم والتسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.



3- كما تم تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها وجدواها.



4- كما وجهت الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.



5- وقرر قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديرًا ماليًّا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.



6- توجيه الشكر للجان الفروع وتكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.



7- كما قرر تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و السيد / محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.

8- وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار / أحمد حلمي الشريف والسيد/ طارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.



9- كما تشكيل لجنة برئاسة السيد / محمد الشربيني و السيد مصطفى أبو زهرة عضوي المجلس والدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.

10- تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقًا به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.



11- تكليف الأستاذ / سيد بخيت مديرًا لإدارة المسابقات بالتنسيق وعرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.





تكليف لجان الاتحاد بتسيير الأعمال

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أنه من المؤكد أن يقوم مجلس الجبلاية في جلسة اليوم بتكليف كافة اللجان داخل الاتحاد بتسيير الأعمال، لحين إعادة تشكيلة وهيكلة جميع اللجان العاملة داخل اللجان وأبرزها لجان الحكام وشئون اللاعبين والمسابقات والتسويق والقطاعات والشئون القانونية والانضباط والاستئناف وغيرها من اللجان.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديًا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

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