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رياضة

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري الأوروبي

محمد عبد المنعم,
محمد عبد المنعم, فيتو

الدوري الأوروبي، أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، قائمة اللاعبين لمواجهة رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي، التي تجمعهما مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وخلت قائمة نيس من مشاركة محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر، الذي يواصل الغياب، بعد استبعاده من مواجهة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي ضد لو هافر.

ويأتي نيس في المركز الـ35، ويقترب بشدة من توديع الدوري الأوروبي، حيث أن ذلك المركز هو قبل الأخير، وبرصيد نقطتين فقط.

مرموش يتصدر قائمة فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي

فيما أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون، في العاشرة مسء غد الخميس، على ملعب جروباما ستاديوم،  ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر على رأس قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت المستدعاة للمباراة، والتي جاءت كالتالي:

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة وموقف عمر مرموش

يتنافس ثلاث لاعبين عرب في قائمة هدافي الدوري الأوروبي  "يوروبا ليج" بعد إنتهاء الجولة الخامسة من البطولة بنظامها الجديد.

 

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة

1- برناباس فارجا (فيرينكفاروزي) - 5 أهداف.

2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - 4 أهداف.

2- سامو (بورتو) - 4 أهداف.

2- يونس أكجون (جالطة سراي) - 4 أهداف.

3- عمر مرموش (فرانكفورت) - 3 أهداف.

3- يوسف النصيري (فنربخشة) - 3 أهداف.

3- راسموس هويلوند (مان يونايتد) - 3 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) - 3 أهداف.

 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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الدورى الأوروبي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي مباراة نيس وسانت جيلواز

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