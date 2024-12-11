أخبار الاقتصاد اليوم: المصرية للاتصالات تتيح مكالمات دولية مجانية إلى سوريا.. عطل يضرب 3 تطبيقات هامة حول العالم.. ارتفاع أسعار الليمون

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

واجه بعض مستخدمي تطبيق فيس بوك و"واتساب"، المملوك لشركة ميتا، في بعض البلدان مشكلات مؤقتة، مساء يوم الأربعاء، في استخدام التطبيق.

وأظهر موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، أن أكثر من 4 آلاف من مستخدمي "واتساب" أبلغوا عن مشكلات بحلول الساعة 8:50 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في آخر اجتماعاته قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن تداعيات التعريفات الجمركية على اقتصاد كندا.

وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.25 في المئة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وهي المرة الخامسة منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو2024.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء، نسبة 88.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9% والعرب على 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 89.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورشة عمل حول احتساب وتخفيض البصمة الكربونية لقطاع الصناعات الغذائية.

وتم خلال ورشة العمل عرض الخدمات الفنية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة لعملائه تحت مظلة وزارة الصناعة والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعرف «البصمة الكربونية» هي التأثير البيئي للأنشطة البشرية، مثل استهلاك الطاقة والانبعاثات، ما يسهم في تغير المناخ والتدهور البيئي.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن تقديم مكالمات دولية إلى سوريا صالحة لمدة أسبوع ابتداءً من غدا الخميس 12 ديسمبر 2024.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن هذا العرض سارٍ لجميع الموبايلات للاطمئنان على أهلهم وذويهم فى سوريا.

كانت الشركة المصرية للاتصالات أطلقت أمس خدمة الشرائح المدمجة eSIM، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة رسميا في مصر.

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن النرويج من الدول النفطية، ورغم ذلك فهي دولة متطورة وتمتلك تكنولوجيا متطورة، وأصبحت من أوائل دول العالم التي لديها فائض في الطاقة المتجددة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنتدى السنوي لشبكة “فيميز” (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: “الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

دعا المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تعميم مفهوم “سوق اليوم الواحد” الذي أطلقته غرفة تجارة الإسكندرية العريقة ليشمل كافة المحافظات حتى يتم تلبية احتياجات المواطنين في هذه المحافظات بأسعار مخفضة.

سجلت أسعار الليمون البلدي ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، ليصل سعر كيلو الليمون البلدي إلى 65 جنيهًا في الأسواق ببعض المناطق.

أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية مازالت في اتجاه صعودي، ومرشحة لتجاوز قمتها التاريخية التي حققتها في مارس 2024 عند 34,500 نقطة.

وأضاف أن كل الترشيحات تشير إلى اتجاهها لتحقيق مستوى قياسي قبل نهاية العام إلا أن توجه السيولة نحو اكتتاب المصرف المتحد حرمها من تحقيق هذا المستوى، ولذلك فإن البورصة المصرية مرشحة بقوة لتحقيق هذا المستوى القياسي وتجاوز قمتها التاريخية في الأشهر الأولى من 2025.

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