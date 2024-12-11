خبير اقتصادي: زيارات الرئيس الخارجية لابد أن يتبعها تحرك حكومي مهني

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن النرويج من الدول النفطية، ورغم ذلك فهي دولة متطورة وتمتلك تكنولوجيا متطورة، وأصبحت من أوائل دول العالم التي لديها فائض في الطاقة المتجددة.

الثروة الحيوانية للنرويج

وأضاف "الحسيني"، خلال حديثه بقناة "النيل للأخبار"، أن الثروة الحيوانية في النرويج ضخمة جدًا، وتمتلك هذه الدولة وفرة كبيرة من اللحوم والألبان بسبب الاعتماد على التكنولوجيا في تربية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن نقل هذه التكنولوجيا لمصر أمر مهم جدًا، ويُساهم في زيادة الثروة الحيوانية.

حالة الاستقرار في مصر

وأوضح أن مصر أثبتت لكل دول العالم أنها مستقرة، وهذا جعل مصر دولة محترمة من قبل كل دول العالم، وهذا يظهر بوضوح في الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار: إلي أن زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا أمر مهم، خاصة وأنها دولة متطورة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر تريد الاستفادة من تجربة أيرلندا من خلال دعوة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا للمجيء لمصر.

وأضاف، أن الحكومة المصرية يجب أن تتواصل بشكل مستمر مع الجانب النرويجي والدنماركي والأيرلندي لإعداد دمج بين الشركات المصرية والشركات في هذه الدول، حتى نستفيد من زيارة الرئيس السيسي لهذه الدول السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الجهد الذي بُذل من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة لن يرى النور إلا إذا تم متابعته من خلال الوزارات المهنية بالشكل المطلوب.



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