الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25%

بنك كندا
بنك كندا

أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في آخر اجتماعاته قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن تداعيات التعريفات الجمركية على اقتصاد كندا.

وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.25 في المئة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وهي المرة الخامسة منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو2024.

تقييم التخفيضات القادمة 2025

كما أكد أن البنك المركزي سيقيم الحاجة إلى مزيد من التخفيضات اجتماعًا تلو الآخر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويبلغ معدل التضخم في كندا الآن 2 في المئة، وهو هدف البنك، ومع ذلك، أكد ماكليم من جديد أنه يريد أن يرى النمو ينتعش.

وكشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره نقطة مئوية فقط في الربع الثالث، وهو أقل مما توقعه بنك كندا.

وفي هذا الصدد، قال البنك إن النمو في الربع الأخير من عام 2024 قد يكون أضعف من المتوقع، ومضيفًا في بيان السياسة النقدية أن التخفيضات المخططة في مستويات الهجرة تشير إلى أن النمو في 2025 قد يكون أقل من التوقعات.

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