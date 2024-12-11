الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق اليوم والكيلو يسجل 65 جنيها

اسعار الليمون اليوم،
اسعار الليمون اليوم، فيتو

أسعار الليمون اليوم، سجلت أسعار الليمون البلدي ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، ليصل سعر كيلو الليمون البلدي إلى 65 جنيهًا في الأسواق ببعض المناطق.

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اسعار الليمون اليوم، فيتو

أسعار الليمون في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الليمون في الأسواق؛ وتشمل سعر الليمون في المنافذ والمحال التجارية والسلاسل الغذائية، فضلًا عن أسعار الليمون في الأسواق الشعبية والجملة، في السطور الأتية: 

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سعر الليمون اليوم، فيتو

كيلو الليمون يصل لـ 65 جنيهًا في الأسواق الشعبية

البداية مع جولة «فيتو» في الأسواق الشعبية، حيث رصدت ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 إلى 65 جنيهًا.

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اسعار الليمون اليوم، فيتو

البائعون يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق

وتوقع الباعة في الأسواق الذين تحدثوا لـ «فيتو» خلال الجولة، مواصلة أسعار الليمون الارتفاع، معللين السبب إلى زيادة الإقبال على شراء الليمون مع بداية فصل الشتاء، فضلًا عن زيادة الإقبال عليه بالشراء لإعداد الليمون المخلل الذي يفضل المصريين صناعته وتناوله خلال فصل الشتاء.

ارتفاع الطلب على  شراء الليمون مع قلة المعروض بالأسواق

وأضافوا: أن أسعار الليمون دائمًا ما ترتفع في مثل هذا التوقيت من كل عام، بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه بالشراء وقلة الكميات المعروضة منه في الأسواق.

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اسعار الليمون اليوم، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في الليمون بالأسواق

وعن سعر الليمون في أسواق التجزئة؛ ارتفع سعر الليمون بلدي في أسواق التجزئة نحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق،، وذلك وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

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سعر الليمون اليوم، فيتو

أسعار كيلو الليمون بلدي تصل إلى 40 جنيهًا

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط أسعار الليمون البلدي نحو 27.75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو الليمون بلدي من 8 إلى 40 جنيهًا في أسواق التجزئة.

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اسعار الليمون اليوم، فيتو

25 جنيهًا أقل سعر لكيلو الليمون بلدي في المنافذ 

فيما بلغ أقل سعر لكيلو الليمون بلدي نحو 25 جنيهًا في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

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سعر الليمون اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
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سعر الليمون اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الليمون في السلاسل الغذائية

كما سجلت أسعار الليمون ارتفاعات ملحوظة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، التي جاءت أسعاره كالأتي:

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سعر الليمون اليوم، فيتو

سعر الليمون اليوم في السلاسل الغذائية

  • بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو ليمون بلدي صغير الحجم نحو 48 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو ليمون نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون سبرينج وزن كيلو نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر ليمون أضاليا وزن كيلو من 14 إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر ليمون بلدي درجة أولى من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر ليمون مافا وزن كيلو نحو 87 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون بلدي معبأ في طبق فوم وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون بدون بذر وزن 500 جرام نحو 24 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون بنزهير وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون أضاليا مافا وزن كيلو نحو  21 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون مافا وزن 500 جرام نحو 49 جنيهًا.

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