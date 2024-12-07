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اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مؤتمر أهداف التنمية
مؤتمر أهداف التنمية المستدامة،فيتو

يطلق، مهرجان أسبوع استدامة وطن في موسمه الثالث تحت شعار (صناع الاستدامة) اليوم السبت، أولى فعالياته المؤتمر العلمي تحت عنوان "دور المشروعات الوطنية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الإقتصادى وتحقيق سياسة الاستثمار المستدام".

أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الإقتصادى

 كما يضم المعرض العلمي “عالمنا كما نريد” في نسخته الثالثة، ويستهدف المهرجان هذا العام في أولى فاعلياته إبراز مشروعات الدولة الوطنية في عدة مجالات مثل المجال الزراعي والصناعي والإنشائي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتي تنفذ خطة الدولة في تحقيق أهداف الاستدامة الـ ١٧.

كما يستهدف المعرض العلمي تعظيم دور مراكز البحوث والجامعات في خلق جيل جديد من شباب الباحثين والطلاب لديهم القدرة على الابتكار والإنتاج وعرض هذه الابتكارات والمنتجات من خلال المعرض العلمي.

ويقام المهرجان بمشاركة ورعاية عدد من الوزارات والمراكز البحثية والجامعات برعاية ومشاركة وزارة البيئة ورعاية مركز البحوث الزراعية بمعرض ابتكارات ومنتجات الاستدامة وبحضور  الدكتورة شرين عاصم -  نائب رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور ومشاركة كلية الزراعة جامعة عين شمس بمعرض ابتكارات ومنتجات الاستدامة وحضور  الدكتور ولاء محمد عبد الغني – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس وحضور ومشاركة عدد من الشركات بابتكارات ومعروضات عن الاستدامة.

تشجيع المنتج الوطني المستدام بالمقاييس البيئية العالمية

ويستهدف المهرجان في موسمه الثالث برئاسة الدكتورة  رشا عبد العزيز – رئيس مبادرة أسبوع استدامة وطن، تشجيع المنتج الوطني المستدام بالمقاييس البيئية العالمية ودعم الابتكارات والمنتجات الخاصة بالتنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات المختلفة لتشجيع ودعم صناعة الاستدامة.

دكتورة ببنات عين شمس تحصد جائزة "حمدان بن راشد آل مكتوم"  في الذكاء الاصطناعي

وفي سياق آخر حققت  الدكتورة زينب حسن حامد، أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية البنات بجامعة عين شمس، إنجازًا علميًا كبيرًا بفوزها بجائزة "حمدان بن راشد آل مكتوم – الألكسو للبحث التربوي المتميز". 

وجاء ذلك عن بحثها المتميز بعنوان "بناء نموذج لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعلم بالمشروعات ببرامج إعداد المعلمين وأثره على المخرجات الابتكارية والشغف". وقد تم تكريمها في إطار فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي انعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويعكس هذا الفوز الريادة العلمية التي تتمتع بها جامعة عين شمس في مجالات البحث التربوي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين العملية التعليمية.

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