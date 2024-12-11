الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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محافظات

الفيوم سابع الجمهورية في مسابقة التعبير الفني لذوي الهمم

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين بالفيون، فيتو

قال الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن مديرية التربية والتعليم "توجيه عام التربية الفنية"، شاركت في مسابقة التعبير الفني، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لمدارس التربية الخاصة، وقد حصلت الطالبة مي حمادة محمد، مدرسة الأمل للصم بنات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية.  

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أقامت اليوم الاربعاء، احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الفيوم، سمل الاحتفال معرض منتجات التربية الخاصة من الوسائل التعليمية والأنشطة التربوية، وعدد من الفقرات الفنية لطلاب الدمج التعليمي ومدارس التربية الخاصة.
 


فقد شمل الاحتفال  أوبريت غنائي ابن مصر، أداء كورال مدرسة النور ومدرسة التربية الفكرية وترجمة إشارة لمدرسة الأمل للصم، وعروض فنية لمدارس الأمل للصم بنات،  التربية الفكرية،  الأمل للصم بنين، النور للمكفوفين،  التربية الفكرية بالغرق بإطسا، طلاب الدمج بمدرسة الشهيد محمد يوسف، طلاب قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الرواد الخاصة.


كما القت الطالبة ميار حمادة، مدرسة النور للمكفوفين، قصيدة بعنوان لو سمحت، من نظمها ايضا، وقدمت  مدرسة الامل للصم وضعاف السمع لنات، عرضا رياضيا.
ذوو الاحتياجات الخاصة شركاء في نهضة البلاد


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أن ذوي القدرات الخاصة والهمم نموذج فريد للإرادة والتحدي والإنجاز، ويحققون الإنجازات غير المسبوقة، ويرفعون اسم مصر عاليًا خفاقًا في جميع المجالات، وهم شريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من مهارات وإبداعات رائدة ويحققون عدد من الإنجازات في شتى المجالات.

انجازات مدارس التربية الخاصة علي مستوي الجمهورية

ولفت وكيل  وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أن مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، حصلت علي عدد من البطولات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، خلال عام 2024، فقد حصلت مدرسة التربية الخاصة، على المركز الأول في العاب القوي على مستوى الجمهورية، والمركز الأول في البطولة الإقليمية للتربية الفنية، وفازت مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الأول فى مسابقة التفوق الكشفي لذوي الهمم (كشافة)، والمركز الثاني في البطولة الإقليمية لكرة الجرس بصري، كما حصلت مدرسة الأمل للصم بنات على المركز الأول فى التربية الفنية والمركز الثاني فى الكاراتيه فى البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد، وفازت مدرسة الأمل للصم بنين على المركز الثاني فى كرة القدم فى البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد، والمركز الثاني فى البطولة الإقليمية للكاراتيه.

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كما حصلت مدرسة النور للمكفوفين على جائزة التميز  خلال مشاركتها في مشروع دعم وتنمية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية TrèFL.
 

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