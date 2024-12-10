نائب محافظ الفيوم يبحث 33 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ وأحمد سامر السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لتوفير وقت وجهد المواطنين في القرية بدلا من انتقالهم إلى ديوان عام المحافظة، لعرض مشكلاتهم، وتوفير الحلول المناسبة في أسرع وقت.

لقاءات نائب محافظ الفيوم لأهالي ابشواي

عقد نائب المحافظ، لقاءًا لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بقرية، سنرو التابعة لمركز أبشواي، بحث خلالها 18 شكوى مقدمة من أهالي القرية، بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وممثلي المديريات الخدمية بالمركز، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد حلول لها.

لقاءات السكرتير العام المساعد لأهالي يوسف الصديق

كما عقد سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس المدينة، ومديري الإدارات الخدمية، بحث خلاله 15 شكوى مقدمة من أهالي المركز والقرى التابعة له.

نوعيات مشكلات مركزي إبشواي ويوسف الصديق

وتضمنت المطالب والشكاوى التى تم بحثها بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، توفير مساعدات، ومشروعات تنموية صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن منحهم تراخيص أكشاك تبعًا للوائح والشروط المنظمة لذلك.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

يذكر أن محافظ الفيوم عقد لقاءات لخدمة المواطنين أمس الاثنين، وجه خلال اللقاء وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

كما وجه وكيل مديرية التضامن ابضا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، كما وجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع جمعية مصر الخير، لدراسة حالة شاب متعثر، وسداد جزء من القرض، وإعادة جدولته.

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