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محافظات

الفيوم تنظم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، فيتو

أقامت محافظة الفيوم، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، تحت شعار "نحو عالم متحد ضد الفساد"، حضر الاحتفال الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ. 

فقرات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

شمل الاحتفال عرضا تقديميا بعنوان "حياة مقدرات الوطن ميثاق عمل"، تضمن عددًا من إنجازات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التي تتصل بالبنية التحتية الأساسية، بهدف التأكيد على المحافظة على هذه المشروعات كمكتسب لكل أفراد الشعب، والعمل على حماية مقدرات الوطن، والتسلح بالتكنولوجيا الحديثة فى ظل التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذ توجيهات القيادة، وتمكين المرأة، ودعم الأسر المستحقة، وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالتوعية بمخاطر الفساد وآليات مجابهته، ودور المجتمع المدني والشباب في ذلك، ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فى تدريب كوادر مؤهلة.

 

اهداف الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة الفساد

وقال محافظ الفيوم، أن المحافظة تقيم  احتفالا سنوي باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بهدف التوعية وإيقاظ الهمم وإعمال مبدأ العقل والضمير، للحفاظ على مقدرات الوطن، التي تمثل حقًا أصيلًا لجميع أفراد الشعب، لا لفرد دون غيره أو مؤسسة دون أخرى، مشيرًا إلى أن التهاون في الحفاظ على هذا الحق يعد من الآفات السيئة التى تؤدي إلى تفكك المجتمع، وعبء الحفاظ على المال العام مسئولية الجميع أفراد ومؤسسات، مما يستدعي اليقظة فى مواجهة أي تصرفات سلبية تضر بالمال العام.

تحديات يشهدها العالم هذه الأيام 

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن التحديات التى تشهدها معظم دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لم تشهدها الأمم منذ قرن من الزمان، من نزاعات وصراعات مسلحة، خاصة بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية رغم التحديات التى تواجه كافة دول العالم، شهدت خلال السنوات الماضية، طفـرة تنمويـة غـيـر مـسبوقة من خلال الارتقاء بكافـة القطاعات.

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وتابع  محافظ الفيوم، ان المحافظة حريصة  على كل عوامل النجاح، وبذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لمجابهة كافة صور الفساد، من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل
 

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