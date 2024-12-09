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محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل وعلاج بالمجان في لقاء خدمة المواطنين

لقاء محافظ الفيوم
لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين، فيتو

وجه محافظ الفيوم الدكتور احمد الأنصاري،  بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وإجراء فحوص طبية شاملة لعدد من المرضى وإجراء عملية جراحية لطفل بالتأمين الصحي، وتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، جاء ذلك أثناء، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين،  الذي عقده اليوم،  بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، كما وجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع جمعية مصر الخير، لدراسة حالة شاب متعثر، وسداد جزء من القرض، وإعادة جدولته.

انهاء تراخيص الأكشاك لتوفير فرصة عمل

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، وجه وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع التأمين الصحي، لإجراء عملية جراحية بمجرى البول لأحد الأطفال، وإجراء فحص طبي شامل لطفل يعاني من التقزم وتوفير العلاج اللازم لحالة سوء النمو التي يعاني منها، مع تسريع إجراءات الكشف الطبي اللازم لحصوله على كارت الخدمات، ووجه بإجراء الفحص الطبي اللازم لطفل صغير يعاني مشكلة في التمثيل الغذائي، وكلف وكيل مديرية التضامن بدراسة حالة الطفل ومدى إمكانية حصوله على معاش "كرامة".

فرص عمل بالقطاع الخاص للخريجين

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، والتواصل مع الجهات التي تم ترشيح الحالات إليها، للتأكد من التزامهم بتوفير فرص العمل لهذه الحالات.

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ووافق محافظ الفيوم، على مطلب إحدى السيدات بقبول نجلتها التي تعاني من الإعاقة، بمدرسة الفصل الواحد القريبة من محل إقامتها، وإنهاء إجراءات معاش "تكافل وكرامة" لها

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