الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع تطوير اسواق المدينة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا لمناقشة خطط تطوير الأسواق بمدينة الفيوم، والحلول المقترحة للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، وإيجاد أماكن بديلة لهم، بالشكل الذي يسهم في التيسير على مرتادي هذه الأسواق، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الفيوم، عاصمة المحافظة، حضر الاجتماع  الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

إجراءات إنشاء اسواق النشادر والحواتم والفنية

ناقش محافظ الفيوم، أعمال التطوير المقترحة لسوق الشادر بمنطقة شارع المدارس، وطلب إجراء مقايسة تقديرية بقيمة الأعمال المقترحة للتطوير، وعقد جلسة تشاورية مع جميع الأطراف ذات الصلات المتشابكة مع السوق، للوقوف على الشكل النهائي للموقع بشكل عام، وإجراءات الطرح بعد ذلك، كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لسوق الحواتم الذي يضم 44 باكية، بعد تطويره بالجهود الذاتية، وتجهيز مستندات الطرح لسوق الفنية، بعد الانتهاء من الرسومات الهندسية لإعادة التصميم.

متابعة اخر إجراءات إنشاء مجمع صناعات زيتون المائدة

يذكر أن  محافظ الفيوم، كان قد عقد اجتماعا أمس الاثنين، لمتابعة اخر الإجراءات، والتصميمات والرسومات النهائية، للبدء في إنشاء مشروع أول "مجمع صناعي وخدمات متكاملة للزيتون"، على مساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، بنطاق مركز يوسف الصديق، كمشروع تنموي متكامل، من خلال التشبيك بين المصانع الكبيرة والصغيرة، المهتمة بالمواد الغذائية، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين في القطاع الصناعي.

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وحضر لقاء المحافظ مع فريق العمل المكلف بالمشروع، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

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