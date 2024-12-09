محافظ الفيوم يتابع مشروع إنشاء مجمع صناعات زيتون المائدة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر الإجراءات، والتصميمات والرسومات النهائية، للبدء في إنشاء مشروع أول "مجمع صناعي وخدمات متكاملة للزيتون"، على مساحة 5 أفدنة كمرحلة أولي، بنطاق مركز يوسف الصديق، كمشروع تنموي متكامل، من خلال التشبيك بين المصانع الكبيرة والصغيرة، المهتمة بالمواد الغذائية، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين في القطاع الصناعي، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع فريق العمل المكلف بالمشروع، بحضور لدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مراحل تنفيذ مجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق

وقال محافظ الفيوم، أن إنشاء مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" بنطاق مركز يوسف الصديق، سيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل، كل مرحلة علي مساحة 5 أفدنة، وترجع أهمية قطاع زيتون المائدة لاعتباره ذا مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل، والمحافظة تتمتع بميزات نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.

مكونات مشروع مجمع صناعات زيتون المائدة

وأضاف محافظ الفيوم، أن مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة"، يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة، تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقرًا للمكاتب الإدارية، ومركزًا مصغرًا للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل والإرشاد الزراعي، ووحدة للبحث والتطوير، كما يوجد منطقة للخدمات الملحقة تشمل "كافتيريا، وسوبر ماركت، ومسجد"، ومسطحات مفتوحة وأرصفة

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 400 فرصة عمل في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.

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