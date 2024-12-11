الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " للتنمية البشرية وبناء الإنسان

نقابة تمريض دمياط تنظم ندوة بعنوان "المخاطر النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات"

تمريض دمياط تنظم
تمريض دمياط تنظم ندوة عن "المخاطر النفسية والاجتماعية

نظمت النقابة الفرعية للتمريض بدمياط بالتعاون مع مجمع إعلام دمياط برئاسة د. أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بعنوان "المخاطر النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" للتنمية البشرية وبناء الإنسان برعاية د.ايمن الشهابى محافظ دمياط.

عكاشة: بناء الأسرة يعتمد بشكل أساسي على الأم

 

حيث أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط "أن بناء الأسرة يعتمد بشكل أساسي على الأم التى هى عماد الأسرة والمجتمع  وكل بناء لم يكتمل عماده فهو إلى زوال فالفتاة التى لم يكتمل نموها لن تكون مؤهله لتحمل المسئولية ولن تكون قادره على بناء أسرة قوية تنهض بالمجتمع وتساهم في تنميته.

كما أشار إلى ضرورة  تعزيز الوعى الوطنى والمجتمعى بأهمية المبادرات الرئاسية التى تستهدف تنمية الاسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بها وفقا لرؤية الدولة وجهودها  التنموية فى الاستثمار في رأس المال البشري الذى يعد أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية.

 

ندوة بمركز الاعلام عن زواج القاصرات
ندوة بمركز الاعلام عن زواج القاصرات

 

 

نجلاء درويش: زواج القاصرات لا تنعكس آثاره السلبية على الفتاة وحدها

 

كما أكدت نجلاء درويش نقيب تمريض دمياط أن زواج القاصرات لا تنعكس آثاره السلبية على الفتاة وحدها بل تمتد اثاره على ألاسرة والمجتمع ككل، مما يكون سببا فى زيادة حالات الطلاق السريع والتفكك الأسرى، بسبب عدم النضج الكافي بالإضافة لزيادة حالات التسرب من التعليم لتلك الفتيات الصغيرات.

كما اشادت بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع الوعي بمثل هذه  القضايا الهامة.

كما شهدت الندوة نقاشا مستفيضا حول المخاطر الاجتماعية والقانونية لزواج القاصرات.

 

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