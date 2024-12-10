محافظ دمياط ووزير العمل يشهدان نهائيات مسابقة الرواد

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ومحمد جبران وزير العمل فاعليات نهائيات مسابقة رواد دمياط ٢٠٢٤ فى نسختها الثالثة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء بفندق شتيجنبرجر اللسان بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، والسيد محمد شندى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر والأستاذة بيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمنظمة العمل الدولية ومنال الجسرى مدير إدارة العلاقات العامة بميثانكس، والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والأستاذ فتحى التلاوى مدير مديرية العمل والمهندس حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

وبدأت الفاعلية بعرض نبذة عن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر... ابدأ وحسن مشروعك.. معًا لتنمية الشباب بمحافظة دمياط، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لشباب دمياط وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وذلك من خلال حزمة من البرامج التى يتم اطلاقها تحت مظلة المشروع بالتعاون مع وزارات العمل والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجهات المختلفة.

الدكتور أيمن الشهابى يشيد بالشراكة المتميزة والمثمرة لتنمية مجالات ريادة الأعمال ودعم وتنمية الشباب بدمياط

هذا وقد أشاد " المحافظ " بالشراكة المتميزة والمثمرة بين المحافظة ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس مصر، مؤكدًا أن المرحلتين الأولى والثانية حققتا نجاح كبير، حيث جاء ذلك انعكاسًا لهذا التعاون لدعم مجالات ريادة الأعمال والابتكار، فى إطار خطة التعاون الثلاثى ومشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر،، معًا لمواجهة التحدي فى دمياط "

وأشار " محافظ دمياط " أن تلك المسابقة التى استهدفت خلال تلك المرحلة فئات المشروعات الزراعية والبيئية والمشروعات التكنولوجية الخضراء والمشروعات المجتمعية على مستوى المشروعات الناشئة والقائمة، أثمرت عن خروج أفكار عديدة لتطوير المشروعات وصول مهارات الشباب، وذلك فى ظل الاهتمام البالغ من الدولة بتلك القطاعات لدعم محاور التنمية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

واكد " المحافظ " أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وأيضًا التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم مجالات ريادة الأعمال، وذلك بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتجيتها نحو تعزيز المجالات الابتكارية ومحاربة البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على بدء وتطوير مشروعاتهم.

محافظ دمياط يهنئ الفائزات ببرنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدمًا والفائزين ببرنامج " إبدأ وحسن مشروعك "...

وتوجه " محافظ دمياط بالشكر الى لشركاء التنمية وأخص بالذكر منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس، كما أشكر جامعتى دمياط وحورس على حرصهما المستمر تشجيع الشباب على المشاركة بترك المبادرات، كما أعرب عن خالص أمنياتى للمتسابقين بالتوفيق والسداد وأيضًا أُهنئ الفائزات ببرنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدمًا والفائزين ببرنامج " إبدأ وحسن مشروعك "...

محافظ دمياط ووزير العمل يشهدا نهائيات مسابقة رواد دمياط

وزير العمل " نشهد نموذج مشرف للمسئولية المجتمعية لتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل للشباب "

ومن جانبه،، أشار وزير العمل إلى أن اليوم نشهد نموذج مشرف للمسئولية المجتمعية لتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم المجتمع المحلى وزيادة فرص العمل للشباب، وذلك من خلال خطة تشاركية تتعاون بها منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس، و بالشراكة مع الجهات الوطنية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة لبناء الإنسان وتوفير مظلة حماية اجتماعية، وأكد محمد جبران أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل بالداخل والخارج من خلال مكاتبها المنتشرة بالمحافظات، علاوة على خطتها لتعزيز وتنمية مهارات الشباب من خلال البرامج التدريبية وبما يتناسب مع احتياجات السوق، ووجه وزير العمل التحية إلى محافظ دمياط وتوجه بالشكر إلى منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس على هذا التعاون.

واعرب اوشلان مجددًا ترحيبه بهذه الشراكات مع مختلف الجهات، وأكد أن منظمة العمل الدولية تعمل دومًا على تحفيز مباديء العدالة الاجتماعية ودعم حقوق الأفراد وتوفير فرص عمل لائقة لهم، واستعراض مدير مكتب المنظمة، أبرز الجهود التى تم تحقيقها بدمياط لتوفير فرص عمل، بالشراكة مع الجهات المختلفة على المستويين الدولى والمحلى، أبرزها شركة ميثانكس، كما لفت إلى أن فاعلية اليوم ستتضمن الإعلان عن الفائزين بمسابقة رواد دمياط، و تكريم الفائزات ببرنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدمًا " وأفضل الأفكار ببرنامج " إبدأ وحسن مشروعك "

و أكد شندى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية بدأ بمحافظة دمياط منذ عام ٢٠١٩، لدعم مجالات ريادة الأعمال ودعم وتنمية الشباب بدمياط، وتطوير مهاراتهم، وخلق فرص عمل لهم، ووجه الشكر إلى جميع شركاء النجاح بمختلف البرامج التى تم اطلاقها فى إطار المشروع.

محافظ دمياط وزير العمل يكرمان الفائزين في مسابقة رواد دمياط

و ضمن الفاعلية أيضًا، استعراض ما تم تحقيقه بمسابقة رواد دمياط التى تضمنت مستوى المشروعات الناشئة والمشروعات القائمة وبفئات التقديم في مشروعات الزراعية والبيئية، والمشروعات التكنولوجية الخضراء، والمشروعات المجتمعية، حيث تقدم هذا العام ١٥٥ منقسمين ٧٤ متسابق و٨٢ متسابقة: ١٢٣ مشروع ناشىء و٣٢ مشروع قائم.

تمت التصفيات على مستويين من خلال لجنتين، حيث تم الإعلان عن افضل ٦ مشروعات ناشئة و٣ مشروعات قائمة وتوزيع جوائز مالية قيمتها ٦٩٠ الف جنيه مصري، كما تم تكريم ال١٠ الفائزات في افضل مشروعات صغيرة من مستفيدات برنامج "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما" والتي تم تدريبهن من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٤ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتم توزيع جوائز عينية قيمتها٢٠٠ الف جنيها مصريا ٢٠ الف جنيه لكل فائزة.

وكذلك تكريم احسن ٦ افكار المقدمة من رواد الأعمال والذين تتدربوا على برنامج "أبدا مشروعك" في سنة ٢٠٢٤ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. قيمة الجوائز ال٥ اجمالي ١٠٠ الف جنيه بواقع ٤ جوائز قيمة كل منها ٢٠ الف جنيه والجائزة الخامسة والأخيرة توزع مناصفة على اثنين من رواد الاعمال من طلاب الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.