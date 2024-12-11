محافظ دمياط يكرم الفائزين بالمسابقة الكبرى للقرآن الكريم (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، فاعليات الحفل الختامى للمسابقة الكبرى للقرآن الكريم، فى دورتها السادسة والتي أُقيمت مساء أمس بالحديقة المركزية لمدينة دمياط الجديدة.

وحضر الاحتفالية الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، النائب على العساس، النائبة ايفلين متى عضوا مجلس النواب،النائب محمد أبو حجازى،النائب أحمد البلشى عضوا مجلس الشيوخ.

محافظ دمياط يوجه برسالة: احرصوا دومًا يا أبنائى على التحلى بالأخلاق الحميدة التي يدعونا إليها كتاب الله

وبدأت فاعليات الحفل الذى جاء فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "قدمه وليد الحسينى المذيع بإذاعة القرآن الكريم، بالسلام الجمهورى، كما تلا القاريء الشيخ عبد الفتاح الطاروطى آيات من القرآن الكريم.

وألقى " الدكتور أيمن الشهابى " كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمشاركته بإحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، حيث وجه خالص التحية والتهنئة لهم على ما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، ووجه لهم رسالة خاصة بهذه المناسبة " قائلا:" أحرصوا دومًا يا أبنائى على التحلى بالأخلاق الحميدة التى يدعونا إليها كتاب الله، والاقتداء بسنة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما أدعوكم بالاستمرار فى الحفظ وتلاوة القرآن وتجويده لتصبحوا مثلًا يحتذى به، وأعرب لكم عن خالص أمنياتى ودعواتى بالتوفيق والسداد "

وحرص " محافظ دمياط " على توجيه التحية إلى أولياء الأمور على ما قدموه من جهد مشرف مع أبنائهم وحرصهم على حفظ الأبناء للقرآن الكريم.

فاعليات الحفل الختامى للمسابقة الكبرى للقرآن الكريم

كما وجه الشكر إلى القائمين على هذه المسابقة من المجتمع المدنى والمحفظين وعلماء الأوقاف على ما قدموه من جهود بمسابقة القرآن الكريم، ووزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، ومديرية الأوقاف بدمياط على هذه الجهود المبذولة لنشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وإعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

المحافظ يسلم الجوائز للفائزين

وتسلم محافظ دمياط ونائب المحافظ الدروع التذكارية من جامعة دمياط والمصحف الشريف من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة كما تسلما الدروع التذكارية من الحاج السيد الحديدي.

اشترك في المسابقة أكثر من ٧٠٠٠ متسابق

من الجدير بالذكر أنه قد تقدم لهذه المسابقة اكثر من ٧٠٠٠ متسابق، وخلال الاحتفالية كرم " المحافظ " علماء الأوقاف الذين شاركوا بالمسابقة، كما تم تكريم ذوى الهمم من حفظة القرآن الكريم والفائزين بالمستوى الثالث " حفظ ربع القرآن " والمستوى الثانى " نصف القرآن " والمستوى الأول " القرآن الكريم كاملًا"، حيث تم توزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية، علاوة على تكريم الثلاث الأوائل وتقديم جوائز جاءت بقيمة ١٠ آلاف جنيه وتكريم والدته والمحفظ للفائز بالمركز الثالث، و إهداء رحلة عمرة للفائز الثانى وتكريم والدته والمحفظ، وكذلك قيمة ١٠٠ الف جنيه للفائز بالمركز الأول وتكريم والدته والمحفظ.

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