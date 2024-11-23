قافلة طبية وندوات إرشادية ضمن مبادرة "بداية" بمدينة ميت أبوغالب بدمياط

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بمتابعة من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وبحضور المهندس ميمي السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب.

قافلة طبية شاملة وفريق متحرك للكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة

حيث شاركت مديرية الصحة بعمل قافلة طبية شاملة وفريق متحرك لتقديم المبادرات، بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، كما نظمت هيئة الإسعاف ندوة عن الإسعافات الأولية، كما شاركت مديرية الطب البيطري بعمل قافلة بيطرية علاجية للكشف على الحيوانات، وعددها "٣٠٧٥"، من الدواجن وعدد "٤٦٠"، رش وعدد "٥٨٠" تجريع اغنام وعدد "٢" كشف عن الحيوانات الأليفة بإجمالي "٤١١٧"، كما قدمت ندوة إرشادية عن أهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بميت ابو غالب

كما عقدت مديرية الأوقاف ندوة بعنوان من أسباب التفكك الاسرى طمع الزوجة وبخل الزوج كما نظمت وحدة السكان بالتعاون مع الصحة، وندوة ضمن مبادرة متتسرعش للتوعية ضد الزواج المبكر والإجهاض والختان، وشاركت مديرية التربية والتعليم بتقديم عروض واستعراضات من طلاب المدارس بالإضافة لعقد محاضرة عن دور الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية فى بناء الانسان والانضباط السلوكي، وشارك التموين بندوة عن مبادرة بداية.

التضامن توزيع عدد ٧٥ كرتونة مواد غذائية

ونظمت مديرية التضامن الاجتماعي ندوات توعوية وإرشادية منها ندوة المشروطية الصحية وندوة عن برنامج فرصة، كما تم توزيع ٧٥ كرتونة مقدمة من القوات المسلحة، ومبالغ مالية و٢٥٠كيلو أرز مقدمة من أحد الجمعيات، ونظمت مديرية العمل ندوة عن دور المديرية في التوظيف والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

كما تضمنت العديد من الخدمات المتنقلة، وهي سيارة المركز التكنولوجي، وسيارة الإسعاف، وسيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للسادة المواطنين.

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