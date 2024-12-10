الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ دمياط يعقد اجتماعا مع نواب البرلمان وممثلي كافة القطاعات

محافظ دمياط، فيتو
محافظ دمياط، فيتو

 عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماعًا لوضع مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي دمياط والزرقا.

 جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والنائب حسن عبد الوهاب، والنائب على العساس، والنائب محمود مشعل، والنائبة ايفيلن متى،  والنائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى أعضاء مجلس النواب، وممثلي كافة القطاعات.

 

بحث خطة إقامة مشروع سكن كريم من خلال مديرية الإسكان

وتناول الاجتماع، استعراض كافة المخططات والمقترحات لاقامة مشروعات خدمية بكافة القطاعات، لخدمة قرى المركزين، وفقًا للاحتياجات والمعايير المحددة لتشغيل الخدمات بشكل فعَّال، وأيضًا بحث خطة إقامة مشروع سكن كريم من خلال مديرية الإسكان، حيث أكد "محافظ دمياط" ضرورة حصر الفئات الأولى بالرعاية لتنفيذ المشروع وفقًا لهذا الحصر.

المحافظ يعقد اجتماعًا لوضع مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية
المحافظ يعقد اجتماعًا لوضع مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

 

محافظ دمياط يؤكد أن الاجتماع  للمشاركة في رسم الملامح الرئيسية للمرحلة الثانية

وأكد  محافظ دمياط  أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين نواب البرلمان باعتبارهم صوت المواطن والقطاعات المختلفة، وذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة،  والمشاركة فى رسم الملامح الرئيسية للمرحلة الثانية،  وتلافي حدوث أي معوقات، لافتًا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال خطة محددة تتشارك بها كافة الجهات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الرامية نحو تنمية الريف المصري وخدمة المواطنين بها، وفقًا لما يستهدفه المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة رئيس الجمهورية.

 وأشار “الشهابي”  إلى أن الخطة تستهدف توفير الخدمات بشكل جيد للمواطنين بتلك القرى، كما أعلن أنه تم التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، لوضع خطة للانتهاء من الرصف بالطرق المدرجة بالمبادرة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، أنه سيتم إعداد خارطة طريق للمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك في ضوء الاحتياجات والمقترحات المطروحة من خلال النواب وممثلي القطاعات لتطوير مستوى الخدمات بقرى المركزين.

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