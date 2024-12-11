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خلال لقائه مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية...

محافظ دمياط يستعرض سبل تنفيذ مشروعات مستقبلية بمجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية

محافظ دمياط يستعرض
محافظ دمياط يستعرض سبل تنفيذ مشروعات مستقبلية

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أوجه التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وذلك خلال لقاء عُقد بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وأحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور أحمد الدرغامى مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بالبرنامج.

 

محافظ دمياط يبحث تنفيذ مشروعات مستقبلية بمجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية

 

بحث "المحافظ" آليات تعزيز هذا التعاون ودراسة خطة تنفيذ مشروعات مستقبلية بمجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية والمجالات العامة.

محافظ دمياط يناقش أوجه التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
محافظ دمياط يناقش أوجه التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 

أكد الدكتور أيمن الشهابى تقديره لهذا التعاون واهتمام المحافظة البالغ بتعزيز أطر الشراكة والإسراع بخطوات التنفيذ بالبرامج الجارى تنفيذها  فى إطار هذا التعاون لتحقيق التنمية الشاملة وتوطين أهدافها بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى خلال الاجتماع، آخر التطورات بمشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية بالمناطق الأكثر احتياجًا فى سياقات الهجرة، الذى يأتى ضمن خطة التعاون مع البرنامج وبتمويل من الجانبين المصرى والسويسرى، والذى يستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالهجرة والتخطيط وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتحقيق الاندماج السريع للاجئين فى المجتمعات المضيفة،حيث تم دراسة عدد من التداخلات بمدينتى دمياط الجديدة وكفر البطيخ لتواجد أكبر عدد من اللاجئين بهما.

وبحث "المحافظ" خطة المشروعات المقترح تنفيذها فى اطاره،  بما يعزز من أهدافه.

 

 

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