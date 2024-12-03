نائب محافظ دمياط تشارك بالمؤتمر الدولي الأفريقي الثالث للزراعة الدقيقة بالقاهرة

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، للمشاركة بالمؤتمر الدولى الأفريقي الثالث للزراعة الدقيقة، الذى تنظمه الجمعية الدولية للزراعة الدقيقة والجمعية الأفريقية للزراعة الدقيقة وجامعة محمد السادس للتكنولوجيا والمعهد الأفريقي لتغذية النباتات بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد، بمحافظة القاهرة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

هذا ويُعقد المؤتمر بالتوازى فى إحدى عشرة دولة أفريقية، ويُهدف إلى عرض ومناقشة ونشر أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة فى تطوير قطاع الزراعة مثل أنظمة الزراعة الذكية، الاستشعار من البعد، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاتصالات والتى تساهم فى تحقيق رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

نائب محافظ دمياط: لدينا اهتمام بالغ بملف الزراعة الدقيقة لأهميتها بملف الأمن الغذائى

وأكدت نائب محافظ دمياط أن محافظة دمياط بقيادة الدكتور أيمن الشهابى لديها اهتمام بالغ بملف الزراعة الدقيقة لأهميتها بملف الأمن الغذائى ودورها فى تعزيز الإنتاجية الزراعية، مؤكدة على أهمية تحقيق التعاون بين دول القارة الأفريقية وتبادل الرؤى بين الخبراء المشاركين لمواجهة التحديات المرتبطة بذلك، وتعزيز استخدام النظم البيئية والزراعية والحديثة ودعم النمو الاقتصادي بهذا المجال.

وأشارت المهندسة شيماء الصديق إلى أن تلك الأهداف تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لنشر التطبيقات الحديثة بهذا المجال، وأعلنت ترحيب المحافظة بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد والجهات المشاركة لتطبيق تلك الاستراتيجية.

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