بابا الفاتيكان يوجه رسالة للمعارضة السورية المسلحة بعد إسقاط نظام الأسد

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، مقاتلي المعارضة السورية المسلحة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والحكم بطريقة تعزز الوحدة الوطنية.

حلول سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في سوريا

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان: "آمل أن يجدوا حلولا سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في سوريا على نحو مسؤول ودون صراعات أو انقسامات أخرى".

وفي أول تصريحات علنية للبابا فرنسيس بشأن سوريا منذ انتهاء حكم الأسد، دعا أيضا الجماعات الدينية المتنوعة في البلاد إلى "السير معا بود واحترام متبادل من أجل خير الأمة".

الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري

يحرص البابا فرنسيس كثيرا إلى التطرق إلى الصراعات العالمية، والتشديد على أهمية التهدئة.

وكان البابا قد ندد بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري في مناسبات مختلفة على مر السنين. ففي 2016، اتخذ خطوة غير معتادة بجعل سفير الفاتيكان لدى سوريا كاردينالا، وهي ثاني أعلى رتبة في الكنيسة.

300 ألف كاثوليكي بين سكان سوريا

وتشير تقديرات الفاتيكان إلى وجود نحو 300 ألف كاثوليكي بين سكان سوريا البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

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