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خارج الحدود

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية

الجولانى، فيتو
الجولانى، فيتو

أكد زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، اليوم الأربعاء، أن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو.

الجولاني يطالب الدول بتسليم الفارين إليها من نظام الأسد

وقال الجولاني الذي يقود فصائل سورية معارضة مسلحة أطاحت بالرئيس بشار الأسد في بيان: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا".

وتابع الجولاني: "نطالب الدول بتسليمنا من فر إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم".

قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري

وكان الجولاني قد أعلن أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبًا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري".

وأكد أنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم.

 مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب

وكشف الجولاني أن مكافآت ستقدم لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.

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الجولاني تعذيب وقتل المعتقلين السجون السورية هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الشعب السورى

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