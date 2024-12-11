الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جنوني في أسعار رغيف الخبز بالمدن السورية

أسعار الخبز في سوريا،
أسعار الخبز في سوريا، فيتو

تعاني سوريا من وضع غير مستقر أو آمن، أدت إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على سعر الليرة السورية وأسعار السلع الغذائية.

وتراجعت سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء؛ ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 14500 ليرة سورية للشراء، و15500 ليرة للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث سعري.

 الوضع الإنساني في سوريا غير مستقر

عن الوضع في سوريا؛ قالت الأمم المتحدة إنه بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مازال الوضع الإنساني في سوريا غير مستقر.

 المستشفيات في أنحاء سوريا اكتظت بالمصابين 

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المستشفيات في أنحاء سوريا اكتظت بالمصابين بسبب ارتفاع عدد المصابين بالصدمة وإصابات أخرى.

 

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أسعار الخبز في سوريا، فيتو

الكثيرين يعانون من ضغوط نفسية كبيرة

وأضاف أن الكثيرين يعانون من ضغوط نفسية كبيرة، كما يظهر على الأطفال بوجه خاص دلالات الإصابة بالصدمة.

وجود نقص في الأغذية في عدة مدن سورية

وتابع: أنه في عدة مدن مثل العاصمة دمشق، وردت تقارير تفيد بوجود نقص في الأغذية.

سعر رغيف الخبز في مدن سورية يقفز 900%

وأشار إلى أنه منذ بداية هجوم القوات المعارضة المسلحة، ارتفع سعر الخبز في مدن مثل إدلب وحلب بنسبة 900%.

 حركة اللاجئين مستمرة

وقدرت الأمم المتحدة بأنه منذ بداية هجوم المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، نزح نحو مليون شخص، موضحة أن حركة اللاجئين مستمرة.

تحذيرات من حقول الألغام وتوصيل الطعام

ومن جهته؛ حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين من حقول الألغام التي تقيد حركة الأشخاص وتوصيل الطعام. 

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أسعار الخبز في سوريا، فيتو

رصد ما لا يقل عن 52 حقلا للألغام في أنحاء سوريا

ويذكر أنه خلال الـ 10 أيام الماضية، تم رصد ما لا يقل عن 52 حقلا للألغام في أنحاء سوريا.

رفع تسعيرة الخبز في عموم المحافظات السورية

يشار إلى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين، اشتكوا من رفع تسعيرة الخبز في عموم المحافظات السورية التي تتعامل بالليرة السورية.

12 رغيف خبز بـ 4 آلاف ليرة سورية

وأشاروا في منشوراتهم إلى أنه ربطة الخبز السوري التي تبلغ 1500 جرام وعددها 12 رغيفًا تقريبًا، تباع بسعر 4 آلاف ليرة سورية، وهو سعر ضخم للخبز في سوريا في ظل الأوضاع الراهنة على حسب قولهم.

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