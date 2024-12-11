الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حقيقة اعتقال “طلال الدقاق” الذي أطعم أسوده لحم المعتقلين فى سوريا (فيديو)

طلال الدقاق، فيتو
طلال الدقاق، فيتو

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قيل إنها لحظة اعتقال “طلال الدقاق”، قائد قوات الدفاع الوطني في محافظة حماة السورية.

 قائد قوات الدفاع الوطني في مدينة حماة

وبحسب النشطاء، فقد "تم القبض على طلال الدقاق الذي كان قائد قوات الدفاع الوطني في مدينة حماة، بغرض إعدامه، لارتكابه الكثير من الفظائع خلال مرحلة الحرب السورية".

لكن مصادر في حماة أكدت بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه ليس طلال الدقاق.

وأفادت المصادر بأن هذا الشخص أطلق سراحه من قبل عناصر في المعارضة المسلحة، بعد التأكد من هويته.

https://x.com/khaberni/status/1866509120297140413?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866509120297140413%7Ctwgr%5E5887860c4612afd0df1ad8db2b7b4277f9256e6d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1761181-D8B3D988D8B1D98AD8A7-D8ADD982D98AD982D8A9-D8A7D8B9D8AAD982D8A7D984-D8A7D984D8AFD982D8A7D982-D8A7D994D8B7D8B9D985-D8A7D994D8B3D988D8AFD987-D984D8ADD985-D8A7D984D985D8B9D8AAD982D984D98AD986

الدقاق لا يزال طليقا ولم يعتقل

وبعد انتشار المقطع، خرج الدقاق في فيديو آخر ليؤكد أنه لا يزال طليقا ولم يعتقل.

وكتبت حسابات نشرت الفيديو الأول، أن الدقاق اشتهر خلال فترة الحرب بامتلاكه عدة أسود، كان يطعمها من "لحم المعتقلين".

كما تناول موقع "سكاي نيوز عربية في عام 2018، فيديو للدقاق وهو يلقي حصانا على قيد الحياة إلى مجموعة أسود لافتراسه.

https://x.com/jaleannews/status/1866554784016191914?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866554784016191914%7Ctwgr%5E5887860c4612afd0df1ad8db2b7b4277f9256e6d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1761181-D8B3D988D8B1D98AD8A7-D8ADD982D98AD982D8A9-D8A7D8B9D8AAD982D8A7D984-D8A7D984D8AFD982D8A7D982-D8A7D994D8B7D8B9D985-D8A7D994D8B3D988D8AFD987-D984D8ADD985-D8A7D984D985D8B9D8AAD982D984D98AD986

قصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا

وخلال الأيام الماضية، ظهرت الكثير من القصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا بأساليب لا تخطر على البال، سواء بالجلد والاغتصاب والإجبار على تقليد الحيوانات.

ويتخوف مراقبون ومحللون من أن يتجه المشهد السوري نحو الاقتتال الداخلي وتصفية الحسابات، وسط قلق متصاعد على مستقبل البلاد التي مزقتها سنوات من الحرب.

صحيفة تركية تكشف موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يعد احتلالًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لحظة اعتقال طلال الدقاق قوات الدفاع الوطني حماة السورية طلال الدقاق المعارضة المسلحة امتلاكه عدة أسود سوريا تعذيب المعتقلين في سوريا

مواد متعلقة

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

الأكثر قراءة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

جوميز يغادر مقر الزمالك بعد توديع اللاعبين

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية