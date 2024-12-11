حقيقة اعتقال “طلال الدقاق” الذي أطعم أسوده لحم المعتقلين فى سوريا (فيديو)

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قيل إنها لحظة اعتقال “طلال الدقاق”، قائد قوات الدفاع الوطني في محافظة حماة السورية.

قائد قوات الدفاع الوطني في مدينة حماة

وبحسب النشطاء، فقد "تم القبض على طلال الدقاق الذي كان قائد قوات الدفاع الوطني في مدينة حماة، بغرض إعدامه، لارتكابه الكثير من الفظائع خلال مرحلة الحرب السورية".

لكن مصادر في حماة أكدت بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه ليس طلال الدقاق.

وأفادت المصادر بأن هذا الشخص أطلق سراحه من قبل عناصر في المعارضة المسلحة، بعد التأكد من هويته.

https://x.com/khaberni/status/1866509120297140413?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866509120297140413%7Ctwgr%5E5887860c4612afd0df1ad8db2b7b4277f9256e6d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1761181-D8B3D988D8B1D98AD8A7-D8ADD982D98AD982D8A9-D8A7D8B9D8AAD982D8A7D984-D8A7D984D8AFD982D8A7D982-D8A7D994D8B7D8B9D985-D8A7D994D8B3D988D8AFD987-D984D8ADD985-D8A7D984D985D8B9D8AAD982D984D98AD986

الدقاق لا يزال طليقا ولم يعتقل

وبعد انتشار المقطع، خرج الدقاق في فيديو آخر ليؤكد أنه لا يزال طليقا ولم يعتقل.

وكتبت حسابات نشرت الفيديو الأول، أن الدقاق اشتهر خلال فترة الحرب بامتلاكه عدة أسود، كان يطعمها من "لحم المعتقلين".

كما تناول موقع "سكاي نيوز عربية في عام 2018، فيديو للدقاق وهو يلقي حصانا على قيد الحياة إلى مجموعة أسود لافتراسه.

https://x.com/jaleannews/status/1866554784016191914?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866554784016191914%7Ctwgr%5E5887860c4612afd0df1ad8db2b7b4277f9256e6d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1761181-D8B3D988D8B1D98AD8A7-D8ADD982D98AD982D8A9-D8A7D8B9D8AAD982D8A7D984-D8A7D984D8AFD982D8A7D982-D8A7D994D8B7D8B9D985-D8A7D994D8B3D988D8AFD987-D984D8ADD985-D8A7D984D985D8B9D8AAD982D984D98AD986

قصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا

وخلال الأيام الماضية، ظهرت الكثير من القصص المرعبة لتعذيب المعتقلين في سوريا بأساليب لا تخطر على البال، سواء بالجلد والاغتصاب والإجبار على تقليد الحيوانات.

ويتخوف مراقبون ومحللون من أن يتجه المشهد السوري نحو الاقتتال الداخلي وتصفية الحسابات، وسط قلق متصاعد على مستقبل البلاد التي مزقتها سنوات من الحرب.

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