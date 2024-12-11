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خارج الحدود

الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

حريق قبر حافظ الأسد،
حريق قبر حافظ الأسد، فيتو

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو لوصول الفصائل المسلحة إلى قبر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

 قبر حافظ الأسد 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام عناصر مسلحة بإشعال النيران في قبر حافظ الأسد الذي يقع في مسقط رأسه ببلدة القرداحة، وذلك بعد 4 أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان السيطرة على دمشق.

قبور أفراد من عائلة الأسد

والقبر موجود في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد. الضريح يُعتبر مكانًا رمزيًا لعائلة الأسد، ويحظى بزيارات من مؤيدي النظام السوري.

 قوات المعارضة السورية تلتقى بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية

والتقى وفد من قوات المعارضة السورية بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية، مسقط رأس الرئيس بشار الأسد  وحصلوا على دعمهم.

وكان سكان القرداحة أزالوا تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والد بشار، قبل وصول وفد قوات المعارضة.

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