الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو لوصول الفصائل المسلحة إلى قبر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

قبر حافظ الأسد

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام عناصر مسلحة بإشعال النيران في قبر حافظ الأسد الذي يقع في مسقط رأسه ببلدة القرداحة، وذلك بعد 4 أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان السيطرة على دمشق.

قبور أفراد من عائلة الأسد

والقبر موجود في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد. الضريح يُعتبر مكانًا رمزيًا لعائلة الأسد، ويحظى بزيارات من مؤيدي النظام السوري.

على حسب الكلام حرق قبر حافظ الأسد

نار الأرض ونار جهنم pic.twitter.com/TdTYBS8QqC — Yousef Jamal (@Yousef12AI) December 11, 2024

قوات المعارضة السورية تلتقى بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية

والتقى وفد من قوات المعارضة السورية بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية، مسقط رأس الرئيس بشار الأسد وحصلوا على دعمهم.

وكان سكان القرداحة أزالوا تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والد بشار، قبل وصول وفد قوات المعارضة.

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