اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

في حادثة غريبة من نوعها شكلت لغزا كبيرا لم يتم حله حتى الآن، تم العثور على جثة الشاب الأردني "إياد خالد سمارة" في سوريا وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على اختفائه في لبنان ضمن ظروف غامضة.

العثور على جثة شاب أردني

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن الشاب الأردني إياد سمارة اختفى في لبنان يوم 19 أبريل 2024، حيث كان في منطقة كورنيش الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت عندما تواصل للمرة الأخيرة مع عائلته ليختفي أثره منذ ذلك الحين.

ملابسات جريمة إياد سمارة

ودعت عشيرة الشاب إياد خالد علي سمارة لاجتماع عاجل للوقوف على ملابسات الجريمة، حيث ناشد أهله المجتمع اللبناني لمساعدتهم في العثور عليه.



ولم تتمكن السفارة الأردنية في لبنان من تقديم أي معلومات حول مكانه، الأمر الذي زاد من الحزن والمعاناة النفسية لأسرته.

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